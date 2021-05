Facebook gagne, Twitter, TikTok perd la guerre contre les mensonges du vaccin COVID

Les principales entreprises de médias sociaux du pays se sont engagées à mettre des étiquettes d’avertissement sur les publications sur les vaccins COVID-19 et COVID pour arrêter la propagation de mensonges, de théories du complot et de canulars qui alimentent l’hésitation à l’égard des vaccins aux États-Unis.

À l’exception de Facebook, presque tous perdent la guerre contre la désinformation COVID. C’est la conclusion d’un nouveau rapport partagé exclusivement avec USA TODAY.

Alors que le rythme des vaccinations du pays ralentit et que les agences de santé publique luttent pour obtenir des coups de feu, Advance Democracy a constaté que des allégations démenties semant des craintes non fondées sur les vaccins circulent largement sans entrave sur Twitter et TikTok, y compris des publications et des vidéos qui allèguent faussement le gouvernement fédéral. couvre les décès causés par les vaccins ou qu’il est plus sûr de contracter le COVID-19 que de se faire vacciner.

Twitter a commencé étiqueter les tweets qui incluent des informations trompeuses ou fausses sur les vaccins COVID-19 en mars. Il a également commencé à utiliser un «système de grève» pour finalement supprimer les comptes qui enfreignent à plusieurs reprises ses règles.

Pourtant, aucun des principaux tweets sur Twitter utilisant des hashtags anti-vaccin populaires tels que #vaccineskill, #novaccine, #depopulation et #plandemic n’avait d’étiquettes au 3 mai, selon Advance Democracy, une organisation de recherche qui étudie la désinformation et l’extrémisme.

De plus, lorsque USA TODAY a recherché ces hashtags sur Twitter, des publications non étiquetées ont été diffusées avec des publicités pour les grandes marques de consommation telles que Cheetos, Volvo, CVS, voire Star Wars.

«S’assurer que des informations de santé fiables et faisant autorité sont facilement accessibles sur Twitter était une priorité bien avant que nous soyons au milieu d’une pandémie mondiale», a déclaré Twitter à USA TODAY. «Depuis le début du COVID-19, nous avons élargi et augmenté notre investissement dans ces efforts.»

Twitter dit qu’il ne prend aucune mesure sur chaque élément de désinformation. Pour être supprimé, un tweet doit faire une déclaration de fait, être manifestement faux ou trompeur sur la base de sources faisant autorité et être susceptible de mettre en péril la sécurité publique ou de causer un préjudice grave.

«Nous accordons la priorité à la suppression du contenu lorsqu’il a un appel clair à l’action qui pourrait potentiellement causer des dommages dans le monde réel, étiquetons les Tweets susceptibles de contenir des informations trompeuses et prenons des mesures de mise en application intensifiées en cas de violation répétée de cette politique», a déclaré la société dans un communiqué. déclaration.

Après avoir été critiqué pour sa lenteur à réagir à la désinformation sur le COVID-19, Facebook a fait des progrès significatifs dans l’étiquetage des publications sur le COVID-19, selon Daniel Jones, président d’Advance Democracy.

Ces derniers mois, Facebook a agi de manière plus agressive pour lutter contre la désinformation. La société de médias sociaux a déclaré en mars qu’elle ajouterait des étiquettes aux publications sur les vaccins.

Au 3 mai, tous les 10 premiers articles traitant des vaccins COVID-19 qui utilisaient le hashtag #vaccineskill étaient étiquetés, contre seulement deux des 10 premiers le 28 mars, selon Advance Democracy.

Six des 10 meilleurs articles sur le vaccin COVID utilisant le hashtag #depopulation ont été étiquetés – le même taux que le 28 mars, lorsque Facebook a étiqueté six des 10 meilleurs articles.

Facebook a déclaré à USA TODAY qu’il avait supprimé plus de 16 millions de contenus sur Facebook et Instagram pour avoir enfreint ses politiques en matière de COVID et de vaccination depuis le début de la pandémie.

«Les promesses de lutter contre la désinformation en matière de santé publique en ligne ne sont conséquentes que s’il y a action et suivi. Bien que Facebook se soit considérablement amélioré, Twitter ne parvient toujours pas à fournir un avertissement ou une étiquette d’information sur certains messages, y compris les messages faisant la promotion du hashtag, #vaccineskill », a déclaré Jones à USA TODAY.

De fausses déclarations sur les vaccins ont circulé sur les plateformes de médias sociaux pendant des années, donnant naissance à un puissant mouvement anti-vaxxer avec des racines profondes et une longue portée.

Un retour de bâton croissant contre le vaccin s’est propagé au-delà des communautés anti-vaccinales marginales dans des pans du grand public américain dont la foi dans la science et le gouvernement a été gravement ébranlée par la pandémie.

Les chercheurs affirment que les théories du vaccin COVID-19 colportées par les groupes anti-vaccination et les colporteurs cherchant à se faire un petit coup de pouce aux peurs des gens avec de faux remèdes pour la santé sont devenues une deuxième pandémie.

« Cette pandémie n’est pas terminée, et avec le taux de vaccination en baisse, il est plus important que jamais d’orienter les utilisateurs vers des informations fiables sur les vaccins », a déclaré Jones.

Sur TikTok, les mensonges et les complots contre les vaccins continuent d’augmenter malgré la répression de l’entreprise, a constaté Advance Democracy.

Mieux connu pour ses vidéos virales courtes, TikTok est populaire auprès des enfants et des adolescents et compte au moins 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

TikTok dit qu’il interdit le contenu faux ou trompeur, y compris la désinformation liée au COVID-19 et aux vaccins. Il a également interdit les hashtags #VaccinesKill et #plandemic.

Pourtant, au 3 mai, TikTok n’avait pas systématiquement étiqueté les vidéos anti-vaccination, selon le rapport.

Neuf des 10 meilleures vidéos liées aux vaccins COVID-19 utilisant le hashtag #NoVaccine n’avaient pas d’étiquette et ont collectivement accumulé 20,5 millions de vues. Six des 10 meilleures vidéos utilisant le hashtag #Depopulation ont totalisé 11,7 millions de vues sur TikTok.

« Nous travaillons avec diligence pour identifier et éliminer les informations erronées sur le COVID-19 et les vaccins », a déclaré TikTok dans un communiqué. Il dit qu’il donne également accès à des informations crédibles de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control and Prevention, y compris sur des vidéos avec des hashtags pertinents. »

Le rapport Advance Democracy n’a pas examiné le contenu lié aux vaccins sur Instagram appartenant à Facebook ou sur YouTube de Google.