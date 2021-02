Facebook a supprimé la page principale de l’armée birmane après que deux personnes ont été abattues alors qu’elles protestaient contre un coup d’État qui a renversé le gouvernement au début du mois.

La plateforme de médias sociaux a annoncé dimanche qu’elle avait pris des mesures contre la page de l’équipe d’information Tatmadaw True News de l’armée pour avoir violé à plusieurs reprises les directives de Facebook interdisant «Incitation à la violence et coordination des préjudices».

Lire la suite Deux personnes tuées alors que la police birmane est accusée d’avoir tiré sur des manifestants anti-coup d’État

Connue sous le nom de Tatmadaw, l’armée birmane a été accusée d’avoir brutalement réprimé l’opposition au coup d’État du 1er février contre le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. Samedi, les forces militaires et de police auraient tiré sur deux manifestants lors d’une manifestation dans la deuxième plus grande ville du pays, Mandalay.

Selon les secouristes, une victime a reçu une balle dans la tête, la tuant sur le coup, tandis qu’un deuxième manifestant a été touché à la poitrine et a ensuite succombé à la blessure par balle.

Un porte-parole du Tatmadaw n’a pas répondu à une demande de commentaire des médias sur l’interdiction de Facebook.

Bien que peut-être mieux connu pour la police des contenus prétendument dangereux liés à l’élection présidentielle américaine de 2020, Facebook s’est également intéressé de près aux événements actuels au Myanmar. En 2018, il a interdit le chef de l’armée birmane, Min Aung Hlaing, maintenant le dirigeant autoproclamé du pays, ainsi que plus d’une douzaine d’officiers supérieurs et d’organisations, pour avoir violé les normes communautaires de la plateforme. Avant les élections de novembre dans le pays, le géant de la Silicon Valley a révélé qu’il avait nettoyé 70 faux comptes et pages exploités par des membres de l’armée accusés d’avoir mené une guerre de l’information contre Suu Kyi et son Parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD).

Le récent bain de sang dans le pays marque une forte escalade dans le conflit de plusieurs semaines entre l’armée et les partisans de Suu Kyi. Les Tatmadaw affirment que la NLD a bénéficié d’une fraude généralisée lors du récent vote parlementaire, mais la commission électorale du pays a rejeté l’accusation comme non fondée. Sans entrave, l’armée a arrêté Suu Kyi et a déclaré l’état d’urgence.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!