Jakub Porzycki | NurPhoto via Getty Images

Logo de Facebook affiché sur l’écran et le clavier d’un téléphone.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le trading de midi.

Ford – Les actions du constructeur automobile ont chuté de plus de 9% jeudi après que Ford a annoncé qu’il s’attendait à perdre la moitié de sa production du deuxième trimestre en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La société a dépassé les attentes sur les résultats supérieurs et inférieurs pour le premier trimestre.

Facebook – Le réseau social a vu son action augmenter de 5,3% à midi après avoir annoncé un chiffre d’affaires de 26,17 milliards de dollars au premier trimestre, une augmentation de 48% par rapport à l’année précédente, grâce à des publicités plus coûteuses. Facebook a également réduit ses prévisions de dépenses en capital pour l’année entre 19 et 21 milliards de dollars.

Uber, Lyft – Les actions des sociétés de transport ont chuté après que le secrétaire au Travail, Marty Walsh, a déclaré que la plupart des travailleurs aux États-Unis devraient être classés comme des employés, a rapporté Reuters. Uber a chuté de 6% et Lyft de 9%.

Caterpillar – Les actions du fabricant mondial de machines ont chuté de plus de 3%, même après avoir annoncé des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour le premier trimestre. Le titre a semblé être sous pression après que le PDG Jim Umpleby a suggéré que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, y compris la pénurie de semi-conducteurs, pourraient rendre plus difficile pour le fabricant d’équipement lourd de répondre à la reprise de la demande cette année.

Qualcomm – Les actions de Qualcomm ont progressé de près de 3% après que le fabricant de puces ait annoncé que le chiffre d’affaires avait augmenté de 52% sur une base annualisée au cours des trois mois clos le 28 mars. La société a déclaré un bénéfice par action ajusté de 1,90 USD par rapport aux 1,67 USD attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Cheesecake Factory – Les actions de la chaîne de restaurants ont gagné environ 5,5% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 20 cents par action, tandis que les analystes s’attendaient à une perte de 6 cents par action, selon Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les attentes.

Spotify – Le prix de l’action de la société de streaming a augmenté d’environ 1,6% après que Pivotal l’ait mis à niveau pour acheter en attente. Spotify a craté 12% mercredi après que le rapport du premier trimestre ait montré une croissance plus lente que prévu pour les utilisateurs actifs mensuels. Cependant, l’analyste de Pivotal Jeffrey Wlodarczak a déclaré que la société était toujours conçue pour une forte croissance dans les années à venir.

eBay – Les actions de la société de commerce électronique ont chuté de plus de 11% après avoir donné des prévisions décevantes pour le trimestre actuel. EBay a battu sur les lignes supérieures et inférieures de ses résultats trimestriels.

Merck & Co. – L’action pharmaceutique a perdu plus de 5% après que les résultats du premier trimestre de Merck aient été inférieurs aux attentes. La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,40 $ sur un chiffre d’affaires de 12,08 milliards de dollars pour le trimestre. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient un bénéfice par action de 1,63 USD pour un chiffre d’affaires de 12,66 milliards USD.

DISH Network – Le titre de la télévision a augmenté de 7,3% après que Dish ait dépassé les attentes pour le premier trimestre. La société a gagné 99 cents par action, soit 18 cents de plus que ce que les analystes avaient prévu, selon Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les attentes, la baisse du nombre d’abonnés à la télévision ayant ralenti.

Comcast – Actions du NBCUniversal et CNBC parent ont bondi de 3,7% après avoir battu les estimations, rapportant un bénéfice trimestriel ajusté de 76 cents par action, selon Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les attentes.

Generac – Les actions du fabricant de générateurs ont bondi de 3,5% après que la société ait battu le haut et le bas de ses résultats trimestriels. Generac a déclaré un BPA de 2,38 $ sur un chiffre d’affaires de 807 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un BPA de 1,87 $ sur un chiffre d’affaires de 729 millions de dollars, selon Refinitiv.

Bristol-Myers Squibb – Les actions de la société pharmaceutique ont chuté de 4,5% après avoir manqué les lignes supérieures et inférieures de ses résultats trimestriels. Bristol-Myers Squibb a déclaré un bénéfice de 1,74 USD par action, contre 1,82 USD par action, selon Refinitiv. Les revenus se sont établis à 11,07 milliards de dollars, soit moins que les 11,12 milliards de dollars prévus.

– avec des reportages de Jesse Pound et Tom Franck de CNBC.