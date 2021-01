Facebook Inc a supprimé un groupe de discussion populaire de Wall Street, Robinhood Stock Traders, dans une mesure que son fondateur a qualifiée de réponse injustifiée aux conversations qui ont fait monter les actions de GameStop Corp et d’autres sociétés.

GameStop, AMC Entertainment Holdings Inc et BlackBerry ont été au centre d’une bataille de marché en tant qu’investisseurs individuels se coordonnant sur les médias sociaux, y compris Reddit, et utilisant des applications de trading telles que Robinhood, ont acheté des actions et serré des fonds spéculatifs qui avaient parié gros que les entreprises tomberaient .

Allen Tran, 23 ans, originaire de Chicago, qui a créé Robinhood Stock Traders, a déclaré qu’il s’était réveillé mercredi avec une notification selon laquelle Facebook avait désactivé le groupe de 157000 membres. La notification, vue par Reuters, a déclaré sans détails que le groupe avait violé les politiques sur «l’exploitation sexuelle des adultes».

«Nous étions les premiers sur l’arbre de cueillette à être coupés parce que nous sommes sur Facebook, pas sur une plate-forme gratuite comme Reddit», a déclaré Tran, faisant référence à la modération généralement plus légère sur le site de discussion.

Certains des membres de son groupe ont gagné des dizaines de milliers de dollars en transactions popularisées pour la première fois sur le forum WallStreetBets de Reddit, a-t-il déclaré.

Tran, qui dirige également le groupe HaiKhuu Trading de 20 000 membres sur l’application de chat Discord, a déclaré qu’il n’avait jamais vu de contenu pour adultes sur le groupe Facebook.

La porte-parole de Facebook, Kristen Morea, a déclaré: « Ce groupe a été supprimé pour violation de nos normes communautaires, sans lien avec la frénésie boursière en cours. » Elle n’a pas répondu aux demandes d’élaboration.

Suite au rapport de Reuters, il avait été supprimé, le groupe Robinhood Stock Traders a été rétabli, a déclaré Tran, ajoutant que Facebook n’avait pas dit pourquoi.

Facebook avait précédemment suspendu son groupe le 7 janvier après l’avoir qualifié d ‘«organisation dangereuse», selon une correspondance vue par Reuters, bien que la société l’ait rétabli après avoir fait appel à des contacts là-bas.

Tran a exprimé sa crainte qu’un autre groupe qu’il a formé pour poursuivre les discussions ne soit également démantelé.