Facebook fait la course pour supprimer les cadres photo de profil anti-vaccin

Le co-fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne devant le comité des services financiers de la Chambre dans l’immeuble de bureaux Rayburn House sur Capitol Hill, le 23 octobre 2019 à Washington, DC. Zuckerberg a témoigné sur la crypto-monnaie proposée par Facebook, Libra, sur la manière dont son entreprise traitera les informations fausses et trompeuses des dirigeants politiques pendant la campagne 2020 et sur la manière dont elle gère les données et la confidentialité de ses utilisateurs.

Les autorités médicales du gouvernement américain ont constaté que les personnes qui prennent les vaccins Covid-19 approuvés pour une utilisation aux États-Unis ont une protection significativement plus grande contre Covid-19 que les personnes qui n’ont pas reçu les vaccins. Les autorités ont déclaré que les avantages de ces vaccins Covid fabriqués par Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson l’emportent de loin sur les risques.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à la question de savoir si l’utilisation d’émojis pouvait permettre à un cadre d’éviter d’être identifié par son système comme enfreignant ses politiques. Il n’a pas non plus immédiatement fourni de détails sur la durée d’activation des cadres et sur le nombre d’utilisateurs qui les avaient ajoutés ou consultés.

Le porte-parole a noté, cependant, que les cadres pro-vaccin ont gagné beaucoup de popularité sur Facebook.

«Dans les pays où les vaccins sont disponibles pour la plupart de la population, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, nous avons intensifié nos efforts pour montrer aux gens quand leurs amis et voisins partagent leur soutien aux vaccins à travers des cadres de profil et des autocollants», a écrit Facebook dans un article de blog plus tôt cette semaine. «Plus de 5 millions de personnes dans le monde ont utilisé ces cadres de profil. Et plus de 50% des personnes aux États-Unis sur Facebook ont ​​déjà vu quelqu’un utiliser les cadres de profil de vaccin COVID-19, que nous avons développés en collaboration avec le ministère américain de la Santé et Services sociaux et centres de contrôle et de prévention des maladies. «

Tout au long de la pandémie, Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux ont adopté des politiques visant à réprimer la désinformation sur le virus et le vaccin. Facebook a un long guide sur le type de contenu anti-vaccin qu’il interdit à partir de son site, qui comprend une interdiction sur «les allégations selon lesquelles autre chose qu’un vaccin COVID-19 peut vous vacciner contre le COVID-19» et «la promotion de traitements alternatifs ou de l’immunité naturelle, célébrant ceux qui refusent la vaccination et encourageant les refus de vaccins sans citer de médicaments justifications ou conseils. «