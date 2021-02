LONDRES: Facebook fait face à un deuxième recours collectif devant la Haute Cour de Londres pour des allégations selon lesquelles il aurait omis de protéger les données personnelles d’environ un million de personnes en Angleterre et au Pays de Galles, dans le dernier procès né d’un scandale sur la collecte de données.

Le journaliste et écrivain Peter Jukes a déclaré mardi qu’il avait intenté une action en justice pour dommages non spécifiés mais «substantiels» trois ans après que le géant des médias sociaux a été condamné à une amende en Grande-Bretagne pour la manière dont l’application tierce «This Is Your Digital Life» a recueilli les données des utilisateurs de Facebook sans consentement entre 2013 et 2015.

Le procès est le deuxième à alléguer que Facebook a autorisé des applications tierces à récolter les données d’amis sans leur permission ou leur connaissance. Le cabinet de litige Milberg London, qui donne des conseils sur une réclamation similaire déposée en octobre dernier, a déclaré qu’il était surpris d’entendre parler du procès rival.

Ces affaires jettent un regard neuf sur un scandale qui a commencé par des allégations selon lesquelles Cambridge Analytica, un cabinet de conseil politique britannique engagé par la campagne électorale américaine de l’ancien président Donald Trump en 2016, aurait accédé aux données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook.

Le Bureau du commissaire à l’information (ICO) du Royaume-Uni a condamné Facebook en 2018 à une amende de 500000 livres (687000 dollars) pour avoir traité injustement les données personnelles des utilisateurs en permettant aux développeurs d’applications d’accéder à leurs informations et à celles de leurs amis sans un consentement suffisamment clair et éclairé entre 2007 et 2014.

Un porte-parole de Facebook a déclaré: « L’enquête du Bureau du commissaire à l’information sur ces problèmes … n’a trouvé aucune preuve que les données des utilisateurs du Royaume-Uni ou de l’UE aient été transférées par le développeur de l’application ( » This Is Your Digital Life « Dr Aleksandr) Kogan à Cambridge Analytica, » sans donner tout autre commentaire.

Cambridge Analytica, qui a entamé une procédure de mise en faillite en 2018, a nié avoir utilisé ces données pour la campagne électorale américaine de 2016. Il a également déclaré que son argumentaire de travail pour la campagne Leave.UK pour le Brexit en 2016 n’avait pas abouti.

La dernière réclamation à Londres est déposée au nom d’utilisateurs adultes de Facebook qui étaient «amis» avec un utilisateur de l’application avant mai 2015. Jukes est conseillé par le cabinet d’avocats américain Hausfeld et la réclamation est financée par Balance Legal Capital.

Les recours collectifs de type «opt-out» sur la protection des données à l’américaine, qui lient automatiquement un groupe défini à un procès à moins que des individus ne se retirent, sont encore inhabituels en Grande-Bretagne.

La Cour suprême du Royaume-Uni devrait statuer sur la loi en avril, lorsqu’elle entendra une plainte contre le géant de l’Internet Google pour traçage illégal présumé d’utilisateurs d’iPhone en 2011 et 2012 via des cookies tiers.

(1 USD = 0,7279 livre)