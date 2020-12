Facebook pourrait être contraint de vendre ses actifs précieux WhatsApp et Instagram après que la Federal Trade Commission des États-Unis et presque tous les États américains aient intenté des poursuites contre la société de médias sociaux, affirmant avoir utilisé une stratégie «acheter ou enterrer» pour attraper des rivaux et garder les plus petits concurrents à baie. Avec le dépôt des deux poursuites mercredi, Facebook devient la deuxième grande entreprise de technologie à faire face à un défi juridique majeur cette année après que le ministère américain de la Justice ait poursuivi Google d’Alphabet en octobre, accusant l’entreprise de 1 billion de dollars d’utiliser son pouvoir de marché pour repousser ses rivaux. .

Les poursuites mettent en évidence le consensus bipartite croissant pour tenir Big Tech responsable de ses pratiques commerciales et marquent un rare moment d’accord entre l’administration Trump et les démocrates, dont certains ont préconisé la dissolution de Google et de Facebook. Les plaintes de mercredi accusent Facebook d’acheter des rivaux, se concentrant spécifiquement sur ses précédentes acquisitions de l’application de partage de photos Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012 et de l’application de messagerie WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014. Les régulateurs fédéraux et étatiques ont déclaré que les acquisitions devraient être annulées – un une décision susceptible de déclencher une longue contestation judiciaire, les accords ayant été approuvés des années auparavant par la FTC.

Nous examinons les plaintes et aurons plus à dire bientôt. Des années après que la FTC a autorisé nos acquisitions, le gouvernement veut maintenant une refonte sans tenir compte de l’impact que ce précédent aurait sur la communauté des affaires en général ou sur les personnes qui choisissent nos produits chaque jour. – Salle de presse Facebook (@fbnewsroom) 9 décembre 2020

« Pendant près d’une décennie, Facebook a utilisé sa domination et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux, étouffer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs quotidiens », a déclaré le procureur général de New York, Letitia James, au nom de la coalition de 46 États, Washington, DC et Guam Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud et le Dakota du Sud n’ont pas participé au procès. James a déclaré que la société avait acquis des rivaux avant qu’ils ne puissent menacer la domination de la société.

L’avocate générale de Facebook, Jennifer Newstead, a qualifié les poursuites d ‘ »histoire révisionniste » et a déclaré que les lois antitrust n’existaient pas pour punir les « entreprises prospères ». Elle a déclaré que WhatsApp et Instagram avaient réussi après que Facebook avait investi des milliards de dollars dans la croissance des applications. « Le gouvernement veut maintenant une reprise, envoyant un avertissement effrayant aux entreprises américaines qu’aucune vente n’est jamais définitive », a déclaré Newstead.

Newstead a également émis des doutes sur les prétendus préjudices causés par Facebook, arguant que les consommateurs ont bénéficié de sa décision de rendre WhatsApp gratuit, et que des rivaux comme YouTube, Twitter et WeChat ont fait « très bien » sans accès à sa plate-forme de développement. Dans un message publié sur la plate-forme de discussion interne de Facebook, le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré aux employés qu’il ne prévoyait « aucun impact sur les équipes ou les rôles individuels » à la suite des poursuites, qui, selon lui, constituaient « une étape dans un processus qui pourrait prendre des années. jouer dans son intégralité. «

Les commentaires ont été désactivés pour le message de Zuckerberg, ainsi que pour d’autres messages sur les poursuites partagées par Newstead et le directeur de la confidentialité du produit Michel Protti, selon des copies consultées par Reuters. Newstead a également averti les employés de ne pas publier sur les cas. Facebook n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les publications.

COMBAT PROLONGÉ

Zuckerberg a déclaré aux employés en juillet que Facebook «irait au tapis» pour combattre une contestation judiciaire visant à démanteler l’entreprise, la qualifiant de menace «existentielle», selon l’audio des réunions internes de l’entreprise publié par The Verge. Bien que les remèdes à la rupture soient rares, certains experts antitrust ont déclaré que l’affaire était inhabituellement forte compte tenu des déclarations accablantes de Zuckerberg tirées des propres documents de Facebook, comme un e-mail de 2008 dans lequel il disait « il vaut mieux acheter que rivaliser ». D’autres experts tels que Seth Bloom de Bloom Strategic Counsel ont déclaré que la plainte contre la FTC était « significativement plus faible » que la poursuite du DOJ contre Google. « Nous parlons d’acquisitions qui datent de six ou huit ans et il sera difficile pour un tribunal d’ordonner des désinvestissements d’il y a de nombreuses années », a déclaré Bloom.

Les investisseurs ont fait écho à des préoccupations similaires.

« Je ne sais pas si la FTC ou le DOJ réussiront à démanteler Facebook. Je suppose que cela sera traîné devant les tribunaux alors que FB se défend », a déclaré Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust à Atlanta, Géorgie. . Les poursuites sont les plus importantes affaires antitrust en une génération, comparable à la poursuite contre Microsoft en 1998. Le gouvernement fédéral a finalement réglé cette affaire, mais la bataille judiciaire de plusieurs années et un examen approfondi ont empêché l’entreprise de contrecarrer ses concurrents et on lui attribue le mérite d’avoir ouvert la voie à la croissance explosive d’Internet.

Le mois dernier, Facebook a déclaré qu’il achetait la start-up de service client Kustomer, dans une acquisition qui, selon le Wall Street Journal, valorisait Kustomer à 1 milliard de dollars. Facebook a également acheté Giphy, un site Web populaire pour créer et partager des images animées, ou GIF, en mai. Cette acquisition a déjà attiré l’attention de l’organisme de surveillance de la concurrence du Royaume-Uni. Les actions Facebook ont ​​chuté de 3% après la nouvelle avant de réduire les pertes pour clôturer de 1,9%.