La Federal Trade Commission et une coalition de presque tous les procureurs généraux des États ont poursuivi Facebook pour violation des actes antitrust de Sherman et Clayton en raison de sa propriété de WhatsApp et d’Instagram.

Le procès FTC a été annoncé mercredi, alors que New York AG Letitia James a rendu public que 47 de ses collègues de 45 États – ainsi que du district de Columbia et de Guam – lançaient une contestation antitrust distincte devant un tribunal fédéral de DC.

Tout effort pour«Étouffer la concurrence, nuire aux petites entreprises, réduire l’innovation et la créativité, réduire la protection de la vie privée, sera accueilli avec toute la force de nos bureaux»,James a déclaré aux journalistes.

Le procès a réussi à unir démocrates et républicains qui sont actuellement en désaccord sur l’élection présidentielle américaine. Seuls quatre États – l’Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud et le Dakota du Sud – n’ont pas signé l’effort mené par James, un démocrate.

Les plaignants ont accusé Facebook d’avoir «Pouvoir de monopole sur le marché des réseaux sociaux personnels» aux États-Unis au cours de la dernière décennie, et le maintenir illégalement en « Déployer une stratégie d’achat ou d’enterrement qui déjoue la concurrence et nuit à la fois aux utilisateurs et aux annonceurs. »

Les entreprises qui ont pénétré son territoire se sont vu proposer un rachat et si elles résistaient à la pression, le PDG Mark Zuckerberg passerait en «mode destruction» et les soumettrait à la «Colère de Mark», a déclaré le procès, citant des e-mails internes de Facebook présentés lors des audiences antitrust à la Chambre des représentants plus tôt cette année.

Bien que bipartisan, le procès fait suite aux menaces des démocrates du Congrès en octobre de démanteler Big Tech, accusant Facebook, Google, Apple et Amazon de pratiques monopolistiques.

Alors que la FTC a coopéré avec la coalition des procureurs généraux, l’agence fédérale a déposé sa propre action en justice contre Facebook, accusant le monstre de Menlo Park d’un «Stratégie systématique… pour éliminer les menaces qui pèsent sur son monopole.»

Appeler les réseaux sociaux «Au cœur de la vie de millions d’Américains», Le directeur du Bureau de la concurrence de la FTC, Ian Conner, a déclaré que l’objectif de l’agence était «Pour faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer.»

La FTC sollicite une injonction permanente devant un tribunal fédéral qui obligerait Facebook à vendre Instagram et WhatsApp, à demander un préavis pour les futures fusions et acquisitions et à interdire d’imposer «Conditions anticoncurrentielles» sur les développeurs de logiciels.

L’action Facebook a chuté de près de quatre points suite aux annonces.

