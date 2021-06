Facebook fait face à deux enquêtes antitrust en Europe

LONDRES — Les régulateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont déclaré vendredi qu’ils entamaient des enquêtes antitrust distinctes sur Facebook, élargissant leurs efforts pour freiner les plus grandes entreprises technologiques du monde.

Les enquêtes de la Commission européenne, le bras exécutif du bloc des 27 nations, et Autorité britannique de la concurrence et des marchés, visent une stratégie commerciale clé utilisée par Facebook et d’autres grandes entreprises technologiques : utiliser leur taille et leur pouvoir dans un domaine pour entrer dans d’autres. Amazon a pris sa position de plus grand détaillant en ligne pour devenir un acteur majeur du streaming vidéo. Apple a fait de l’iPhone l’un des plus grands paiements mobiles au monde avec Apple Pay. Google a exploité sa domination en tant que moteur de recherche dans de nombreux domaines différents. Les régulateurs ont annoncé qu’ils ouvriraient des enquêtes formelles sur Facebook Marketplace, un service de type eBay introduit en 2016 pour permettre aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits. L’examen est de savoir si la promotion croisée de Marketplace par Facebook auprès des plus de deux milliards d’utilisateurs de son principal réseau social a donné à l’entreprise un avantage injuste sur ses concurrents en violation des lois de l’Union européenne sur la concurrence. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de l’Union européenne en charge de la politique de la concurrence, a déclaré vendredi que Facebook collecte « de vastes trésors de données » sur les activités de ses utilisateurs, « lui permettant de cibler des groupes de clients spécifiques ».

« Nous examinerons en détail si ces données confèrent à Facebook un avantage concurrentiel indu, en particulier dans le secteur des petites annonces en ligne », a-t-elle déclaré dans un communiqué, « où les gens achètent et vendent des biens tous les jours, et où Facebook est également en concurrence avec des entreprises de dont il collecte des données. « Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, les données ne doivent pas être utilisées de manière à fausser la concurrence », a-t-elle déclaré. En Grande-Bretagne, les régulateurs antitrust enquêtent déjà sur les pratiques publicitaires de l'entreprise. Vendredi, le régulateur de la concurrence a déclaré qu'il examinait Facebook Marketplace et Facebook Dating, un service introduit en Europe l'année dernière. Le régulateur britannique a déclaré qu'il travaillerait avec la Commission européenne, bien que les enquêtes soient indépendantes les unes des autres. Facebook a défendu ses pratiques commerciales dans un communiqué vendredi. « Marketplace et Dating offrent aux gens plus de choix et les deux produits fonctionnent dans un environnement hautement concurrentiel avec de nombreux grands opérateurs historiques », a déclaré un représentant de Facebook. « Nous continuerons de coopérer pleinement avec les enquêtes pour démontrer qu'elles sont sans fondement. »

Biden rend une ordonnance interdisant les investissements américains dans des entreprises qui aident à la surveillance et à la répression. Ces annonces marquent le début d'enquêtes formelles qui peuvent prendre des années. Une enquête préliminaire était déjà en cours, la Commission européenne envoyant des questions aux concurrents de Facebook. L'année dernière, Facebook a poursuivi la Commission européenne pour les demandes des régulateurs de remettre des documents et des données, affirmant que les documents recherchés étaient trop larges et comprenaient des informations très sensibles sur les employés. Facebook a déclaré avoir fourni plus d'un million de documents liés à l'enquête sur Marketplace. L'enquête s'ajoute aux défis réglementaires auxquels Facebook est confronté dans le monde. En décembre, la Federal Trade Commission a annoncé des accusations antitrust contre Facebook pour avoir acheté illégalement des concurrents plus petits pour éradiquer la concurrence. Les régulateurs australiens ont déposé une plainte similaire. Les régulateurs allemands de la concurrence ont également porté plainte contre Facebook pour la collecte de données, une affaire actuellement en appel.

Depuis qu’elle a quitté l’Union européenne, la Grande-Bretagne intensifie ses propres efforts pour réglementer la façon dont les grandes entreprises technologiques utilisent leur taille pour entrer dans de nouveaux secteurs et les problèmes que pose la réglementation. L’année dernière, l’autorité de la concurrence a publié un rapport qui appelait à une surveillance plus stricte de Facebook et Google, en particulier leur prédominance dans la publicité en ligne. La Grande-Bretagne envisage la création d’un nouvel organisme de réglementation chargé de superviser les plus grandes entreprises technologiques. Cette année, la Grande-Bretagne a ouvert des enquêtes antitrust sur Google et L’App Store d’Apple. Les régulateurs de l’Union européenne ont peut-être été le chien de garde de l’industrie technologique le plus agressif au monde. En novembre, les régulateurs ont déposé des accusations préliminaires contre Amazon pour avoir utilisé injustement sa taille et son accès aux données pour nuire aux petits commerçants. En mai, des accusations ont également été portées contre Apple pour des politiques anticoncurrentielles sur l’App Store. En plus des enquêtes antitrust, Mme Vestager dirige un effort dans l’Union européenne pour adopter de nouvelles lois visant à réglementer l’industrie de la technologie davantage comme des industries telles que la banque ou les transports, un processus qui pourrait prendre jusqu’en 2022 ou au-delà. Les lois proposées permettraient aux régulateurs d’intervenir plus facilement dans l’économie numérique, y compris les restrictions potentielles sur la manière dont les entreprises tirent parti de leur taille pour pénétrer de nouveaux marchés. Facebook et d’autres pourraient également être confrontés à de nouvelles exigences légales pour modérer la publication de contenu généré par les utilisateurs sur leurs plateformes. Eshe Nelson contribué aux reportages de Londres.