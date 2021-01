Alondra Llompart avait besoin d’une pause dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux.

Llompart, de Bayamón, Porto Rico, a décidé qu’elle supprimerait toutes ses applications de médias sociaux pendant une semaine après avoir ressenti des maux de tête et de l’anxiété en raison de ce qu’elle appelle «un défilement excessif». Elle a supprimé Instagram, Twitter et YouTube de son téléphone.

«Si je me sens triste et me déprécie, je sais que c’est parce que je consomme trop de médias sociaux», a déclaré le jeune homme de 23 ans. «Je ressens cela en particulier sur Instagram, où je me trouve en train de me comparer aux autres, et sur Twitter, où le doomscrolling entre en jeu.»

Doomscrolling, ou doomsurfing, fait référence à la tendance à continuer à faire défiler les mauvaises nouvelles malgré le contenu triste, décourageant ou déprimant. Alors que les gens ont afflué vers les médias sociaux pour obtenir des informations sur la santé COVID-19, des mises à jour sur la transition présidentielle et des divertissements, certaines personnes peuvent se sentir épuisées en raison d’une utilisation excessive des médias sociaux. Les émeutes sur Capitol Hill le 6 janvier ont eu des gens collés à leur téléphone pour les dernières nouvelles sur les événements et leurs conséquences. Utilisateur de Twitter Ethan Jacobs écrit succinctement dans un tweet viral: « OK, le doomscrolling est mauvais mais avez-vous VU la qualité du doom cette semaine? »Et avec les rumeurs de nouvelles émeutes pour le jour de l’inauguration, les gens ont continué à rafraîchir leurs flux.

Les recherches sur la «désintoxication des réseaux sociaux» ont atteint un niveau record en janvier 2021 aux États-Unis et ont doublé depuis décembre, selon Google.

«Compte tenu de l’état du pays et du monde en ce moment, la réalité est que la plupart des gens sont plongés dans les ramifications sanitaires, sociales et économiques de la pandémie, et ils se sentent assez mal au sujet de l’état du monde», a déclaré Karen North, psychologue clinicienne et professeur de communication à l’Université de Californie du Sud, Annenberg. « Les médias sociaux permettent aux personnes misérables de trouver la compagnie d’autres personnes misérables et de comparer leur misère à la misère des autres. »

Selon une étude de la Pennsylvania State University et de Jinan University, l’utilisation excessive des médias sociaux pour les informations sur la santé du COVID-19 est liée à la fois à la dépression et aux traumatismes secondaires. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent de prendre des pauses pour regarder, lire ou écouter des nouvelles, y compris celles sur les médias sociaux, si une personne se sent stressée.

Qu’est-ce qu’une «désintoxication des réseaux sociaux»?

Le nettoyage des médias sociaux se fait par vagues et prend forme de différentes manières, dit North. Alors que certaines personnes choisissent de faire une pause sur les réseaux sociaux et de supprimer des applications, d’autres peuvent simplement se désamorcer de personnes qui ont des opinions politiques différentes. «Parfois, les individus ont besoin de temps pour se réinitialiser et revenir avec un meilleur équilibre», a-t-elle déclaré.

Mais attention: le fait de désamorcer des personnes ayant des opinions politiques différentes pourrait conduire à ce qu’on appelle «l’effet de bulle» ou «chambres d’écho». Et sur Facebook et Twitter, cela se joue avec des personnes partageant un contenu qui amplifie et réaffirme uniquement des points de vue similaires.

Les applications pour réduire la consommation des médias sociaux, y compris Freedom, vous aident à configurer des périodes de temps pour bloquer les applications. Les appareils Apple tels que les iPhones et les iPads incluent également une fonctionnalité qui permet des ajustements de temps d’écran qui définissent une limite de temps pour utiliser des applications spécifiques; Google vous permet également de définir des limites de temps d’écran sur votre appareil Android ou Chromebook.

Une autre approche, comme celle de Llompart, consiste à supprimer les applications de médias sociaux, mais pas nécessairement les comptes. D’autres personnes décident de quitter Cold Turkey et de supprimer tous les comptes de réseaux sociaux tout en continuant à parler à leurs amis et à leur famille par SMS. Des applications telles que Telegram et Signal ont également connu un pic d’utilisateurs en raison de la confidentialitéet les problèmes de modération avec d’autres applications, y compris WhatsApp et Facebook.

Il y a un inconvénient à couper les interactions Cold Turkey comme l’a souligné le psychologue clinicien: être coupé de leur réseau de soutien. «Lorsque les gens sortent des médias sociaux, ils ne s’affectent pas seulement eux-mêmes, mais aussi les personnes avec lesquelles ils sont engagés sur les médias sociaux», a déclaré North. « Ils ne peuvent plus soutenir leurs amis et collègues. »

North a déclaré qu’il pourrait être utile que les gens annoncent sur la plateforme qu’ils entreprennent une cure de désintoxication sur les réseaux sociaux. De cette façon, les amis et la famille ne pensent pas être rejetés en ligne.

Après une semaine de désintoxication des médias sociaux, Llompart s’est senti plus productif et lucide. Elle a réinstallé toutes ses applications de réseaux sociaux et fait un effort pour moins visiter ses réseaux sociaux, surtout si elle se sent dépassée.

« Au début, je me suis retrouvé à chercher mon téléphone pour utiliser les applications », a déclaré l’étudiant universitaire. « Ensuite, quand je suis rentré, ça ne me faisait même pas plaisir d’utiliser les médias sociaux. »

Suivez Coral Murphy sur Twitter @CoralMerfi