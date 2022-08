Facebook et Twitter suppriment les comptes “pro-occidentaux” selon une étude

Les données fournies par les géants des médias sociaux ont montré un réseau de comptes liés poussant des récits pro-américains et anti-russes

Twitter et Facebook ont ​​supprimé un réseau de comptes suspects qui seraient impliqués dans “opérations d’influence secrètes” en ligne, y compris les efforts pour promouvoir “pro-occidental” sentiments et de diaboliser les adversaires américains, selon les données de l’entreprise analysées par des chercheurs de l’Université de Stanford.

En partenariat avec la société d’analyse des médias sociaux Graphika, l’Observatoire Internet de Stanford a publié mercredi un rapport décrivant les opérations d’influence présumées, citant des ensembles de données fournis par Twitter et Meta, la société mère de Facebook.

Entre juillet et août, les plateformes supprimées “deux ensembles de comptes qui se chevauchent” pour “manipulation,” “Spam” et “comportement inauthentique coordonné”, les chercheurs ont dit, notant qu’ils avaient trouvé un similaire “réseau de comptes interconnectés” sur six autres sites de médias sociaux. Les comptes utilisés “tactiques trompeuses” à “promouvoir les récits pro-occidentaux”, et beaucoup ont continué à fonctionner pendant près de cinq ans.

“Ces campagnes ont constamment avancé des récits promouvant les intérêts des États-Unis et de leurs alliés tout en s’opposant à des pays comme la Russie, la Chine et l’Iran”, dit le rapport, ajoutant que les comptes ont “très critiqué” Moscou notamment.

Pour promouvoir ce récit et d’autres récits, les comptes partageaient parfois des articles de presse provenant de médias financés par le gouvernement américain, tels que Voice of America et Radio Free Europe, et des liens vers des sites Web parrainés par l’armée américaine.

Bien que ni Twitter ni Meta ne puissent dire qui gère les comptes, l’ancienne société a nommé les États-Unis et le Royaume-Uni comme “pays d’origine présumés”, tandis que Meta a déclaré que l’activité remontait aux États-Unis.

Le rapport a également mis en évidence un lien potentiel avec l’armée américaine, car certains des comptes les plus suivis dans l’ensemble de données ont déclaré publiquement un lien avec le Pentagone. Bien que ces comptes n’aient pas été identifiés dans le rapport, un porte-parole militaire a déclaré au Wall Street Journal que les responsables se pencheraient sur la question.

Les poignées de médias sociaux inauthentiques créent souvent de faux personnages à l’aide d’images de profil générées par l’IA, et « effet de levier » mèmes, courtes vidéos, campagnes de hashtag et pétitions en ligne – dans ce que le rapport jugeait “le cas le plus étendu de pro-occidental secret [influence operations] sur les réseaux sociaux » jamais vu par des chercheurs indépendants.

Cependant, les données ont également fait allusion aux limites de ces campagnes, car le “grande majorité” des centaines de milliers de messages examinés pour le rapport “n’a reçu qu’une poignée de likes ou de retweets.” De plus, moins d’un cinquième des comptes en question, soit 19%, avaient plus de 1 000 abonnés avant leur suppression, ce qui suggère qu’ils avaient peu d’influence.