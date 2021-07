Facebook et Twitter sous le feu des critiques après que des joueurs anglais ont été victimes d’abus raciaux

Les joueurs anglais regardent depuis la ligne médiane lors d’un tir au but lors de la finale du championnat de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre.

LONDRES – Facebook et Twitter sont critiqués pour ne pas avoir agi assez rapidement pour lutter contre un flot d’abus raciaux dirigés contre les joueurs de football noirs anglais après la défaite de l’équipe contre l’Italie lors de la finale de l’Euro.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été la cible d’un torrent de commentaires racistes sur les principales plateformes de médias sociaux après la défaite de l’Angleterre dimanche. Les trois joueurs ont raté les tirs au but lors d’une défaite 3-2 en fusillade contre l’Italie.

L’instance dirigeante de la Football Association a condamné les abus dans un communiqué dimanche soir, affirmant qu’elle était « consternée par le racisme en ligne qui visait certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux ».

« Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe », a déclaré l’association sur Twitter. « Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. »

La réaction raciste a mis en évidence la quantité d’abus en ligne sur les réseaux sociaux et a soulevé la question de savoir si les entreprises technologiques en font assez pour le combattre. Plusieurs équipes sportives et athlètes britanniques de premier plan ont boycotté Facebook, Instagram et Twitter au cours d’un week-end d’avril pour protester contre l’échec des entreprises à supprimer les messages racistes et sexistes.