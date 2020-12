LONDRES: Facebook, Twitter et TikTok encourent des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires s’ils ne parviennent pas à supprimer et à limiter la diffusion de contenus illégaux en vertu des lois proposées par la Grande-Bretagne mardi.

Les plates-formes technologiques devront également faire plus pour protéger les enfants contre l’exposition au toilettage, à l’intimidation et à la pornographie, a déclaré le gouvernement, afin de garantir la sécurité des enfants en ligne.

«Nous entrons dans une nouvelle ère de responsabilité pour la technologie afin de protéger les enfants et les utilisateurs vulnérables, de restaurer la confiance dans ce secteur et de consacrer dans la loi des garanties pour la liberté d’expression», a déclaré le secrétaire britannique au numérique, Oliver Dowden.

Les gouvernements du monde entier se débattent pour des mesures visant à mieux contrôler les contenus illégaux ou dangereux sur les réseaux sociaux, l’Union européenne devant dévoiler son propre paquet mardi.

Les nouvelles règles britanniques, qui seront introduites dans la législation l’année prochaine, pourraient entraîner le blocage de sites qui enfreignent les règles et la responsabilité des cadres supérieurs pour le contenu.

Les plates-formes populaires devront avoir des politiques claires pour les contenus qui, bien que n’étant pas illégaux, pourraient causer des dommages tels que la diffusion de fausses informations sur les vaccins COVID.

Dowden a déclaré que le cadre donnerait aux grandes entreprises numériques des «règles solides» à suivre.

Facebook et Google ont déclaré en février qu’ils travailleraient avec le gouvernement sur la réglementation. Les deux entreprises ont déclaré qu’elles prenaient la sécurité très au sérieux et qu’elles avaient déjà modifié leurs politiques et leurs opérations pour mieux s’attaquer au problème.

Le régulateur britannique des médias, Ofcom, aura le pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises jusqu’à 18 millions de livres (24 millions de dollars) ou 10% du chiffre d’affaires mondial, selon le montant le plus élevé, pour avoir enfreint les règles.

Il pourra également empêcher l’accès aux services non conformes en Grande-Bretagne.

Le journalisme en ligne et les commentaires des lecteurs sur les sites Web des éditeurs de nouvelles seront exemptés pour sauvegarder la liberté d’expression.