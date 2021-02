Facebook, Twitter et YouTube d’Alphabet ont fait de plus petits progrès que leurs rivaux sur les réseaux sociaux, dont TikTok et Reddit, pour lutter contre les contenus préjudiciables tels que les discours de haine et la désinformation au cours du second semestre 2020, a montré une étude publiée lundi.

L’agence de publicité IPG Mediabrands a publié son «indice de responsabilité des médias», qui examine les performances des principales plateformes de médias sociaux dans 10 domaines, notamment la protection du bien-être des enfants, une plus grande transparence pour les annonceurs et la lutte contre la désinformation et la désinformation.

Mediabrands a déclaré que l’Association américaine des agences de publicité avait adopté ses 10 principes sur la responsabilité des médias.

Neuf plateformes de médias sociaux ont accepté de participer au nouvel index. Mediabrands a déclaré avoir constaté des améliorations dans l’ensemble du secteur à partir du premier semestre 2020.

Facebook a montré des améliorations dans la répression du contenu faux et trompeur, comme la suppression de pages et de groupes liés à la théorie du complot QAnon.

YouTube n’a apporté aucun changement significatif aux politiques de désinformation, ce qui a conduit à un score inférieur dans la catégorie. Cependant, la plate-forme s’est davantage concentrée sur des efforts tels que l’amélioration du bien-être des enfants, ce qui a conduit à une plus grande avancée dans la catégorie que ses pairs, a déclaré Mediabrands.

L’application vidéo courte TikTok a apporté les plus grandes améliorations parmi les neuf plates-formes de médias sociaux, en prenant des mesures telles que le partenariat avec des entreprises extérieures pour empêcher les annonceurs d’apparaître à côté de contenus inappropriés et en donnant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les types de vidéos qu’ils voient, a déclaré Elijah Harris, responsable mondial du social à l’agence Mediabrands Reprise.

Le rapport précédent de Mediabrands a révélé que les emplacements d’annonces sur TikTok étaient plus à risque pour les soi-disant problèmes de sécurité de la marque, mais TikTok a apporté des améliorations après avoir «adopté nos résultats à bras ouverts», a déclaré Harris.

Pinterest suspend les comptes qui diffusent continuellement des informations erronées et Reddit donne la priorité à la vérification des faits pour des catégories telles que les contenus électoraux et de santé, ce qui a aidé les deux entreprises à obtenir les plus grandes améliorations dans la lutte contre les contenus faux et trompeurs, a déclaré Mediabrands.

Mediabrands a choisi de ne pas établir de classement final des plates-formes les unes par rapport aux autres pour éviter de donner aux entreprises les mieux notées une fausse impression que leur travail est terminé, a déclaré Joshua Lowcock, directeur numérique de l’agence IPG UM.

«Nous avons une classe d’élèves qui ont tous besoin de travailler plus dur», dit-il. «Il ne devrait pas y avoir de parents fiers ici.