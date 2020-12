Le label de musique Tips Industries a annoncé lundi un accord mondial avec le géant des médias sociaux Facebook pour autoriser sa musique pour des vidéos et d’autres expériences sociales sur Facebook et Instagram. « Ce fut une année importante et significative pour Tips music, car la société signe un autre accord mondial avec la plus grande plate-forme de médias sociaux au monde Facebook pour obtenir une licence pour sa musique pour des vidéos et d’autres expériences sociales sur Facebook et Instagram », a déclaré Tips Industries dans une déclaration.

Avec le déménagement, les utilisateurs de Facebook et Instagram pourront ajouter des astuces « catalogue de musique à leurs publications et histoires », ajoute le communiqué. Le président et directeur général de Tips Industries, Kumar Taurani, a déclaré que l’accord avec Facebook permettrait à des millions d’utilisateurs de Facebook et d’Instagram à travers le monde d’ajouter de la musique Tips à leurs histoires et vidéos.

Manish Chopra, directeur et responsable des partenariats, Facebook Inde, a déclaré: « Nous nous engageons à créer un écosystème qui permet des expériences de vidéoclips, car il stimule la connexion et l’expression sur Facebook et Instagram. Nous continuons à développer notre bibliothèque musicale et ce partenariat avec Tips La musique renforce notre offre musicale en apportant le meilleur des années 90. » Plus tôt cette année, Saregama India avait annoncé un accord mondial avec Facebook Inc pour autoriser sa musique pour la vidéo et d’autres expériences sociales sur Facebook et Instagram.