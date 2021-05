Facebook et Instagram vous permettront de masquer les «J’aime»: comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité

Facebook et Instagram donneront aux utilisateurs le choix de masquer les comptes «J’aime» sur leurs propres publications ainsi que sur les publications des autres qui apparaissent dans leurs flux, a annoncé la société mercredi.

Cette décision intervient après des années de critiques selon lesquelles les plateformes de Facebook – et en particulier Instagram, qui appartient à Facebook – alimentent un environnement de médias sociaux sous pression et toxique qui nuit à la santé mentale et à l’image corporelle des gens. Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré lors d’un appel avec des journalistes que les sondages montraient que le bien-être des utilisateurs ne changeait pas lorsque les comptes «J’aime» étaient supprimés et que les gens n’utilisaient pas moins ou plus l’application. «Je pense que nous avions le sentiment que nous allions perdre des utilisateurs», a expliqué Mosseri. «Il ne semble pas que nous allions le faire.»

Les utilisateurs auront désormais un peu plus de contrôle sur le moment où ils verront le nombre de «J’aime», mais les nouvelles fonctionnalités ne représentent pas un changement majeur dans la façon dont ces réseaux sociaux fonctionnent réellement. Au lieu de cela, Facebook et Instagram poussent la décision sur la manière dont les «J’aime» sont gérés par les utilisateurs eux-mêmes, ce qui constitue un autre exemple de la façon dont Facebook a tendance à détourner la responsabilité des pires impulsions et impacts de ses plates-formes sur les utilisateurs tout en faisant des promesses de plus de «choix». »

La nouvelle fonction de décompte «J’aime» est déployée sur Instagram et Facebook à partir d’aujourd’hui. Sur Instagram, cela signifie que les utilisateurs pourront désormais accéder aux paramètres de l’application et désactiver le décompte «J’aime» sur les publications d’autres personnes. Pour ce faire dans l’application, accédez à Paramètres -> Messages, où vous verrez une bascule qui, lorsqu’elle est activée, masque le nombre de « J’aime » visible sur les publications d’autres personnes qui apparaissent dans votre flux. Le paramètre par défaut est que les «J’aime» sont visibles, donc encore une fois, les utilisateurs devront accéder à l’application et modifier le paramètre de manière proactive s’ils veulent cesser de voir «J’aime».

Les utilisateurs peuvent également s’assurer que d’autres personnes ne peuvent pas voir le nombre total de « J’aime » sur leurs propres messages. Mais c’est un peu plus difficile à faire: il ne semble pas que les utilisateurs puissent masquer les «J’aime» sur tous leurs messages par défaut. Au lieu de cela, ils doivent décider si les «J’aime» doivent être visibles pour chaque message et les désactiver de manière proactive.

Il est important de noter que les mesures sous-jacentes qui alimentent Instagram ne changent pas. Les « J’aime » et les données générées par les activités basées sur « J’aime » ne disparaissent pas, et les utilisateurs pourront toujours voir combien de « J’aime » leurs propres messages reçoivent, même s’ils ont caché ces chiffres aux autres. D’autres mesures sur Instagram restent également visibles pour les utilisateurs, y compris les vues d’histoires Instagram, le nombre de commentaires sur les publications et le nombre d’abonnés. Mosseri a déclaré aux journalistes que laisser intacte la fonction de comptage «J’aime» mais inciter les utilisateurs à décider de la voir ou non permettait à l’entreprise de réconcilier ceux qui valorisent «J’aime» avec ceux qui ne le font pas.

«Vous avez peut-être vu que nous testons différentes options depuis un certain temps et cette mise à jour reflète les commentaires que nous avons reçus», Mosseri dit dans un tweet mercredi. « Nous voulons que vous vous sentiez bien au sujet du temps que vous passez sur nos applications et c’est un moyen de vous donner plus de contrôle sur votre expérience. »

Notamment, les «J’aime» peuvent être une source d’informations précieuse pour les influenceurs et les créateurs qui utilisent régulièrement la plateforme.

«Je vois cela comme une décision judicieuse de la part de Facebook de mettre le fardeau de la visibilité métrique sur ses utilisateurs; cela leur permet de consolider ce qui semble être un engagement superficiel pour la santé mentale des utilisateurs tout en permettant aux créateurs de continuer à diriger les utilisateurs – et donc les données – vers leurs plateformes », Brooke Erin Duffy, professeur de communication qui a étudié les médias sociaux, a déclaré à Recode dans un e-mail. Duffy a ajouté que la décision de Facebook de laisser le choix aux utilisateurs individuels semble être un effort pour apaiser les créateurs et les influenceurs, ainsi que les «utilisateurs quotidiens», sans changer le modèle de base de Facebook.

En fin de compte, même Mosseri a admis qu’il était prouvé que ces changements ne contribueraient pas beaucoup à améliorer la santé mentale des utilisateurs. Instagram teste différentes approches de la fonctionnalité «J’aime» depuis 2019 et a déclaré que ses propres études ont révélé que l’ajustement de la fonctionnalité avait des résultats mitigés.

Certains pensent que les plates-formes comme Instagram doivent examiner les changements au-delà des outils et des fonctionnalités individuels que les utilisateurs doivent trouver et modifier eux-mêmes. Comme l’écrivait la journaliste de Vox Rebecca Jennings en 2019, «Bien que généralement présentées avec des intentions positives, ces mesures en retard ignorent le fait que peu importe combien Instagram aimerait être considéré comme un endroit où les utilisateurs se sentent bien à visiter, toute son existence est fondée sur rappelant aux gens que les autres s’amusent plus qu’eux. »

Et malgré les appels à des réformes, il n’est pas clair que des changements majeurs et fondamentaux sur Facebook et Instagram soient à venir de si tôt. Nous devons toujours nous attendre à ce que ces réseaux sociaux continuent d’apporter des modifications et des ajustements progressifs aux fonctionnalités, offrant aux utilisateurs plus d’options plutôt que des réformes plus structurelles de ces plates-formes. L’histoire indique que c’est ainsi que Facebook est susceptible d’aborder les problèmes.

En mars, par exemple, Facebook a publié une fonctionnalité quelque peu bancale de «Filtre de flux» pour permettre aux utilisateurs de décider eux-mêmes s’ils veulent voir un fil d’actualité organisé par algorithme ou chronologique inverse, tout en insistant sur le fait que Facebook, la société n’est pas particulièrement responsable de polarisation politique et contenu extrême. D’autres nouveaux outils destinés à donner aux utilisateurs un semblant de comprennent un « Flux de favoris », qui est destiné à permettre aux utilisateurs de gérer leurs propres flux d’actualités, et une fonction de sélection des personnes autorisées à commenter, dont les utilisateurs sont censés profiter pour « limiter les interactions potentiellement indésirables ».

Aucune de ces fonctionnalités n’est nécessairement mauvaise, mais elles contribuent à la tendance troublante: Facebook répond à ses problèmes structurels les plus difficiles en apportant de petites modifications à l’expérience utilisateur ou à des paramètres spécifiques. Et puis c’est aux utilisateurs de modifier ces paramètres et d’ajuster la façon dont ils utilisent la plate-forme dans l’espoir que, d’une manière ou d’une autre, les mauvais aspects de Facebook disparaîtront.