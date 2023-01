Facebook et Instagram rétabliront Trump après une interdiction de deux ans

Bill Clark | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Méta permettra à l’ancien président Donald Trump de revenir sur Facebook et Instagram dans les prochaines semaines, a annoncé la société, deux ans après la promulgation de sa suspension à la suite de l’insurrection de 2021 au Capitole américain.

“En règle générale, nous ne voulons pas entraver un débat ouvert, public et démocratique sur les plateformes de Meta, en particulier dans le contexte d’élections dans des sociétés démocratiques comme les États-Unis”, a déclaré Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta. , écrit dans un article de blog annonçant la décision. “Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le laid – afin qu’ils puissent faire des choix éclairés dans les urnes.”

Facebook, Twitter et Google -appartenant Youtube tous ont pris la décision sans précédent de bloquer le président américain en exercice de leurs plates-formes à l’époque, après avoir déterminé que cela l’emportait sur le risque d’une nouvelle incitation potentielle à la violence. Les mouvements des plates-formes variaient cependant, Twitter optant pour une interdiction permanente et Facebook déclarant que sa suspension était temporaire, fixant finalement un délai de deux ans avant de revoir la décision.

Les suspensions sont intervenues après qu’une foule a chargé le Capitole américain le 6 janvier 2021, alors que les législateurs s’efforçaient de certifier l’élection du président Joe Biden. Le vice-président de l’époque, Mike Pence, était filez dans un endroit sûr par les services secrets, reconnaissant le danger pour lui car il supervisait ce qui est généralement une procédure de routine au Congrès.

Bien que Trump ait à un moment donné exhorté la foule à rester pacifique, il a également alimenté le mensonge selon lequel l’élection nous avait été “volée”, tweetant à un moment de la journée que Pence “n’avait pas le courage de faire ce qui aurait dû être fait”. pour protéger notre pays et notre Constitution », vraisemblablement en faisant obstruction aux résultats des élections qui ont privé Trump d’un second mandat.

“La suspension était une décision extraordinaire prise dans des circonstances extraordinaires”, a écrit Clegg. “Maintenant que la période de suspension est écoulée, la question n’est pas de savoir si nous choisissons de rétablir les comptes de M. Trump, mais s’il reste des circonstances extraordinaires telles que la prolongation de la suspension au-delà de la période initiale de deux ans est justifiée.”

Clegg a déclaré en prenant la décision que Meta avait pris en compte la conduite des élections de mi-mandat de l’année dernière aux États-Unis et les évaluations d’experts de l’environnement de sécurité. En conséquence, la société a conclu “que le risque a suffisamment reculé et que nous devons donc respecter le délai de deux ans que nous avons fixé”.

Pourtant, Clegg a déclaré que Trump serait passible de “sanctions plus lourdes en cas de récidive”, qui s’appliquent également à d’autres personnalités publiques réintégrées pour troubles civils, dans le cadre d’une nouvelle protocole mis à jour. Si l’ancien président enfreint à nouveau les directives de la communauté de Meta, les messages en infraction seront supprimés et il sera suspendu entre un mois et deux ans, selon la gravité.

Le protocole mis à jour “traite le contenu qui ne viole pas nos normes communautaires mais qui contribue au type de risque qui s’est matérialisé le 6 janvier, comme le contenu qui délégitime une élection à venir ou est lié à QAnon”, a écrit Clegg. Meta peut supprimer la distribution de ces publications et, en cas d’infractions répétées, limiter temporairement l’accès aux outils publicitaires de Meta. L’entreprise pourrait également choisir de supprimer le bouton “repartager” sur les publications qui enfreignent ces directives ou les empêchent d’être diffusées en tant que publicités. Meta pourrait prendre des mesures similaires si Trump publiait quelque chose qui “viole la lettre” de ses directives communautaires mais qu’il juge digne d’intérêt.

“Nous savons que toute décision que nous prendrons sur cette question sera vivement critiquée”, a écrit Clegg. “Les gens raisonnables ne seront pas d’accord sur la question de savoir si c’est la bonne décision. Mais une décision devait être prise, nous avons donc essayé de la prendre du mieux que nous pouvions d’une manière qui soit conforme à nos valeurs et au processus que nous avons établi en réponse à la directives du Conseil de surveillance.”