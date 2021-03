Facebook a annoncé lundi qu’il prévoyait deux nouveaux câbles sous-marins pour relier Singapour, l’Indonésie et l’Amérique du Nord dans le cadre d’un projet avec Google et des sociétés de télécommunications régionales pour augmenter la capacité de connexion Internet entre les régions.

«Nommés Echo et Bifrost, ce seront les deux premiers câbles à passer par un nouvel itinéraire diversifié traversant la mer de Java et ils augmenteront la capacité sous-marine globale dans le transpacifique d’environ 70%», Kevin Salvadori, a déclaré à Reuters.

Il a refusé de préciser la taille de l’investissement, mais a déclaré que c’était «un investissement très important pour nous en Asie du Sud-Est». Les câbles, selon l’exécutif, seront les premiers à connecter directement l’Amérique du Nord à certaines des principales régions de l’Indonésie et augmenteront la connectivité pour les provinces du centre et de l’est du quatrième pays le plus peuplé du monde.

Salvadori a déclaré que «Echo» est construit en partenariat avec Google et la société de télécommunications indonésienne XL Axiata d’Alphabet et devrait être achevé d’ici 2023. Bifrost, qui est réalisé en partenariat avec Telin, une filiale de Telkom en Indonésie, et le conglomérat singapourien Keppel est attendu à terminer d’ici 2024.

Les deux câbles, qui nécessiteront une approbation réglementaire, font suite aux investissements précédents de Facebook pour renforcer la connectivité en Indonésie, l’un de ses cinq principaux marchés au monde. Alors que 73% de la population indonésienne de 270 millions d’habitants sont en ligne, la majorité accède au Web via des données mobiles, et moins de 10% utilisent une connexion haut débit, selon une enquête réalisée en 2020 par l’Association indonésienne des fournisseurs Internet.

Des pans du pays restent sans accès à Internet. Facebook a déclaré l’année dernière qu’il déploierait 3000 km (18641 miles) de fibre en Indonésie dans vingt villes, en plus d’un accord précédent pour développer des points d’accès Wi-Fi publics. Outre les câbles d’Asie du Sud-Est, Facebook poursuivait ses plans sous-marins plus larges en Asie et dans le monde, y compris avec le Pacific Light Cable Network (PLCN), a déclaré Salvadori.

«Nous travaillons avec des partenaires et des régulateurs pour répondre à toutes les préoccupations des gens, et nous espérons que ce câble deviendra un câble transpacifique précieux et productif dans un proche avenir», a-t-il déclaré. Le PLCN de 12800 km, qui est financé par Facebook et Alphabet, avait rencontré la résistance du gouvernement américain au sujet des projets d’un conduit à Hong Kong. Il visait à l’origine à relier les États-Unis, Taiwan, Hong Kong et les Philippines.

Facebook a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il abandonnerait ses efforts pour connecter le câble entre la Californie et Hong Kong en raison des «préoccupations persistantes du gouvernement américain concernant les liaisons de communication directes entre les États-Unis et Hong Kong».