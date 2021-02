Facebook et Google pourraient être confrontés à la loi australienne sur le contenu payant aux États-Unis

Facebook et Google pourraient perdre leur pouvoir de négociation en vertu d’un nouveau projet de loi aux États-Unis qui les obligerait à payer les médias pour le contenu.

Les géants de l’internet profitent actuellement du contenu que les agences de presse produisent en les hébergeant sur leurs plateformes respectives.

Ils ne paient pas les éditeurs pour le contenu et les éditeurs leur sont de plus en plus redevables pour le trafic; plus les articles sont promus sur Google ou partagés sur Facebook, plus l’article attire de globes oculaires et, par conséquent, plus il peut facturer la publicité.

En vertu de la nouvelle loi proposée, Google et Facebook devraient payer les éditeurs pour le contenu d’une manière ou d’une autre.

Il a été présenté au Congrès l’année dernière et devrait être à nouveau soulevé dans les semaines à venir pour que les législateurs puissent en débattre. Le projet de loi est conçu en pensant aux petits éditeurs, plutôt qu’aux conglomérats de médias, mais il profiterait aux organes de presse de toutes tailles.

Google et Facebook sont opposés à l’idée et la combattent en Australie, où une loi similaire est en cours de déploiement.

Facebook a bloqué les articles de presse de sa plateforme entièrement en Australie.

Google a proposé une alternative qui pourrait rendre la loi inutile: conclure des accords privés avec des éditeurs pour acheter leur contenu, puis les héberger sur Google News Showcase.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, tentent d’empêcher le déploiement de lois qui obligeraient leurs plateformes à payer les éditeurs de nouvelles pour le contenu

Pour tenter de contourner les nouvelles lois proposées, Google a proposé News Showcase – une nouvelle fonctionnalité – comme alternative. Dans ce cadre, ils paieront les éditeurs pour les articles à mettre en évidence, mais les mettront ensuite en évidence dans l’interface Showcase sans forcer le lecteur à quitter Google et à accéder directement au site Web de l’éditeur.

Google a déjà conclu un accord avec News Corp – la société mondiale de médias détenue et dirigée par Rupert Murdoch – où il paiera une partie de son contenu, puis l’hébergera dans Google News Showcase, une nouvelle interface qui n’a pas encore été déployée. aux Etats-Unis.

L’accord est mondial – il ne s’applique pas seulement en Australie.

Dans une annonce de jeudi, News Corp a déclaré: « News Corp a annoncé aujourd’hui qu’il avait accepté un partenariat historique pluriannuel avec Google pour fournir un journalisme de confiance à partir de ses sites d’information du monde entier en échange de paiements importants de Google.

«Parmi les publications de News Corp rejoignant Google News Showcase, il y aura le Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch et le New York Post; au Royaume-Uni: The Times et The Sunday Times, et The Sun; et en Australie, une gamme de plates-formes d’information, notamment The Australian, news.com.au, Sky News et plusieurs titres métropolitains et locaux.

Rupert Murdoch a conclu un accord avec Google pour mettre du contenu News Corp du monde entier sur Google News Showcase

News Showcase est également déjà au Brésil et en Allemagne. On ne sait pas quand il sera déployé ailleurs.

Mais les experts des médias ont déjà fait part de leurs inquiétudes à propos de Showcase, affirmant que ce n’était qu’un moyen pour Google d’être perçu comme compensant les éditeurs, mais en même temps, détournant discrètement le trafic loin d’eux.

Dans Showcase, un lecteur n’a pas besoin de visiter le site Web de l’éditeur pour consommer le contenu – il peut tout lire dans Google.

Dans certains cas, le contenu qui se trouve derrière un paywall ou une partie du package d’abonné d’un éditeur sera également inclus, ce qui menace l’un des seuls moyens restants pour les éditeurs de monétiser leur contenu.

Un cadre a déclaré à Digiday qu’il ne s’agissait que d’un autre exemple de fonctionnalités et d’interfaces de construction de Google qui empêchent les gens de quitter leur plate-forme, où toutes nos affaires sont simplement consommées là-bas.

Les entreprises hésitent à dénoncer les géants de la Silicon Valley et le pouvoir qu’ils détiennent sur l’industrie de l’information, de peur d’être punies pour cela en faisant baisser leur contenu dans les résultats de recherche.

« Google et Facebook ont ​​un tel pouvoir que j’ai peur des répercussions, alors nous jouons gentiment avec eux », a ajouté l’exécutif.

Le républicain Ken Buck, le principal républicain du panel antitrust du House Judiciary Committee, défend le projet de loi aux États-Unis.

« La plus grande menace pour l’économie de marché libre est la grande technologie et elle (législation potentielle) devrait être assez étroitement concentrée sur cela », a-t-il déclaré.

David Chavern, président et chef de la direction de la News Media Alliance, fait également la promotion du projet de loi.

«Ce que les éditeurs ont constaté, c’est que les plateformes les accèdent une par une, leur font signer des NDA et essaient d’optimiser par éditeur sans que les éditeurs puissent comparer les notes.

«Les grands éditeurs nationaux ont probablement la capacité de conclure leurs propres accords. Si vous regardez les petits éditeurs, le seul moyen d’obtenir une juste valeur est qu’ils agissent ensemble », a-t-il déclaré.