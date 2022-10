Facebook et Google font face au scepticisme de Wall Street cette semaine au milieu de l’effondrement des publicités

UBS a déclaré qu’il “réduirait les estimations et les objectifs de prix dans l’ensemble du groupe de publicité en ligne” en raison à la fois de l’environnement économique et d’un dollar américain fort. Au cours de discussions avec des agences de publicité numérique, les analystes ont déclaré avoir appris que “de nombreux directeurs de publicité réduisent certains budgets, en particulier chez les petits annonceurs”.

Le ralentissement économique et les craintes d’une récession poussent de nombreux spécialistes du marketing à limiter leurs dépenses. À la fois, Pommes Le changement de confidentialité d’iOS par rapport à l’année dernière continue de punir les entreprises – notamment Snap et Facebook – qui se sont historiquement appuyées sur les données des utilisateurs pour cibler les publicités.

La vague de rapports survient à une époque de scepticisme extrême à l’égard de la publicité Web et mobile. Les actions Meta de la société mère de Facebook ont ​​​​baissé de plus de 60% cette année, et la société devrait enregistrer une deuxième baisse consécutive de ses revenus. Alphabet, qui a chuté de 30 % en 2022, devrait enregistrer une croissance des ventes à un chiffre. Hormis un quart au début de la pandémie, cela marquerait la période la plus faible pour la maison mère de Google depuis 2013.

Suite aux résultats décevants de Instantané la semaine dernière et une chute de 28 % du cours de l’action qui a fait chuter la valeur de l’entreprise à son plus bas niveau depuis début 2019, les investisseurs se tournent désormais vers les géants de la publicité Méta et Alphabet ainsi que des rapports cette semaine de Twitter et Pinterest . Ils entendront également Amazone et Microsoft qui possèdent leurs propres grandes entreprises publicitaires.

“Nous constatons que nos partenaires publicitaires dans de nombreux secteurs réduisent leurs budgets marketing, en particulier face aux vents contraires de l’environnement opérationnel, aux pressions sur les coûts induites par l’inflation et à la hausse des coûts du capital”, a déclaré Snap.

Si le troisième trimestre reflète le deuxième, le rapport brutal de Snap pourrait signifier des résultats lamentables pour ses pairs de l’industrie. En juillet, Meta, Twitter , Pinterest et Google ont tous signalé des résultats plus faibles que prévu suite à l’échec de Snap.

Les investisseurs ont commencé à planifier la semaine dernière, faisant chuter les actions de Pinterest de plus de 6 % vendredi après le rapport de Snap. Twitter a chuté de près de 5 % et Meta de plus de 1 %. Alphabet a augmenté de plus de 1 %, mais a tout de même sous-performé le Nasdaq, très technologique, qui a bondi de 2,3 %.

Jim Cramer de CNBC et l’Investing Club ont déclaré qu’il y avait une chance que les mauvais résultats de Snap ne reflètent pas le marché global de la publicité en ligne. Meta et Alphabet “ont construit des écosystèmes numériques à multiples facettes” qui éclipsent le plus petit Snap, rendant ainsi ces entreprises “plus à l’abri des dépenses publicitaires numériques plus faibles”, a écrit l’Investing Club.

Le drame de l’industrie cette semaine ne se limite pas aux rapports sur les bénéfices.

Tesla Le PDG Elon Musk a jusqu’à vendredi pour conclure son projet d’acquisition de Twitter de 44 milliards de dollars s’il veut éviter un procès. Après avoir changé d’avis à plusieurs reprises sur l’accord et avoir été poursuivi en justice, Musk a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il souhaitait conclure la transaction au prix initialement convenu de 54,20 $ par action. Twitter veut s’assurer que le financement est en place avant de reculer le procès.

Les actions Twitter ont clôturé la semaine dernière en dessous de 50 $, ce qui suggère que les investisseurs ne sont toujours pas convaincus que l’accord sera conclu. Pendant ce temps, l’entreprise est en difficulté. Les analystes anticipent une baisse des revenus du troisième trimestre dans le rapport sur les résultats de la société, qui est attendu cette semaine.

Un point positif dans l’espace publicitaire en ligne pourrait être Amazone après que son activité de publicité numérique ait augmenté de 18 % au deuxième trimestre, dépassant tous les principaux acteurs du secteur.

Alors que les détaillants peuvent réduire leurs dépenses sur Facebook et ailleurs, Amazon est une plate-forme plus collante pour eux parce que les gens qui l’utilisent achètent des choses. Pour que les entreprises gardent leurs marques visibles sur le plus grand site de commerce électronique, elles doivent payer la plateforme.

Mais même l’activité principale d’Amazon a souffert cette année, la croissance ralentissant considérablement depuis ses jours de boom pendant la pandémie. L’expansion globale des revenus a été à un chiffre pendant trois trimestres consécutifs et le stock est en baisse de 28% pour l’année.

Au moment où Amazon clôturera jeudi la semaine des résultats de Big Tech, les investisseurs devraient avoir une image beaucoup plus claire du marché de la publicité en ligne et de la mesure dans laquelle les entreprises se serrent la ceinture à l’approche de la saison des fêtes.

REGARDEZ: Snap a été victime de transferts de budgets vers TikTok