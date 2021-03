L’influence des grandes technologies sur le gouvernement n’a augmenté qu’entre les deux derniers cycles électoraux. Facebook et Amazon dépensent désormais plus que les plus grands géants du tabac et du pétrole pour acheter des faveurs politiques, indique un nouveau rapport.

Facebook et Amazon sont désormais les deux plus gros dépensiers en lobbying des entreprises dans le pays, selon un nouveau rapport de Public Citizen, un groupe progressiste à but non lucratif.

Facebook a dépensé près de 20 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2020, Amazon faisant des folies un peu moins de 19 millions de dollars. Derrière eux se trouvait le géant des télécommunications Comcast en troisième position avec 14,4 millions de dollars, devant un grand nombre de fabricants d’armes comme Lockheed Martin, Boeing et Raytheon.

Facebook et Amazon ont dépensé deux fois plus qu’Exxon et Philip Morris, des titans dans leurs domaines respectifs de pétrole et de tabac qui, il y a seulement dix ans, surpassaient Amazon d’un facteur cinq à un. En 2010, Amazon n’a dépensé que 2 millions de dollars et Facebook moins d’un quart de ce montant.

Dans l’ensemble, les grandes technologies (Amazon, Facebook, Apple et Google) ont dépensé 124 millions de dollars en lobbying et en contributions à la campagne au cours du cycle 2020, battant ses propres records des cycles électoraux précédents.

On pense généralement que ces titans de la technologie favorisent les démocrates par rapport aux républicains. Facebook, par exemple, a été constamment accusé de partialité contre les utilisateurs conservateurs et le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post, un journal qui critique farouchement l’ancien président Donald Trump.

Cependant, en choisissant les législateurs à qui faire un don, la position de ces politiciens était apparemment bien plus importante que celle de leur parti politique. Les quatre géants de la technologie ont concentré leurs dépenses sur les membres des comités de la magistrature et du commerce de la Chambre et du Sénat, comités ayant le pouvoir d’enquêter et de réglementer leur industrie. Quelque 94 pour cent des membres de ces comités ont reçu des contributions totalisant environ 3,2 millions de dollars d’un grand PAC technologique ou d’un lobbyiste l’année dernière. Bien que les démocrates aient pris plus d’argent pour trois de ces comités, les entreprises de technologie ont donné quatre fois plus d’argent aux républicains du comité judiciaire du Sénat qu’aux démocrates, une dépense qui reflète la domination du GOP sur ce comité jusqu’à cette année.

Le rapport note que la moitié des 10 plus gros contributeurs aux cycles électoraux de 2020 faisaient pression pour l’un des grands géants de la technologie.

Il y a eu des inquiétudes concernant les liens étroits entre le gouvernement et les grandes technologies au milieu des appels croissants à réglementer l’industrie. Dans un rapport accablant de 449 pages en octobre, les démocrates du comité judiciaire de la Chambre ont fait valoir que les quatre grandes entreprises technologiques «Servent de plus en plus de gardiens du commerce et des communications à l’ère numérique», appelant à des lois qui briseraient les entreprises en «Séparations structurelles».

Alors que le président Joe Biden a cherché à pourvoir des postes de direction dans son administration avec des critiques fervents de la grande technologie, comme son choix pour diriger la Federal Trade Commission (FTC) Lina Khan, il a en même temps nommé Jake Sullivan, qui a travaillé pour Microsoft. conseil consultatif jusqu’en mai de l’année dernière, son conseiller à la sécurité nationale.

