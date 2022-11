Facebook est devenu Meta il y a un an. Son rêve métaverse semble aussi lointain que jamais

CNN Affaires

Même selon les normes de Facebook, 2021 a été une année difficile.

Une série de rapports accablants basés sur des fuites d’un lanceur d’alerte ont soulevé des questions inconfortables sur l’impact de Facebook sur la société ; la société a continué d’être ébranlée par les inquiétudes concernant l’utilisation de sa plate-forme pour organiser l’émeute du Capitole du 6 janvier ; et les changements de confidentialité d’Apple menaçaient son activité publicitaire principale. Pendant ce temps, les jeunes utilisateurs affluaient vers TikTok.

Lors d’un événement de réalité virtuelle le 28 octobre 2021, le PDG Mark Zuckerberg a tenté de tourner la page. Zuckerberg a annoncé que Facebook changerait son nom en Meta et mettrait tout en œuvre pour créer une future version d’Internet appelée le “métaverse”, prouvant ainsi à tous que l’entreprise qu’il a lancée en 2004 était plus qu’une simple entreprise de médias sociaux.

Un an et des milliards de dollars plus tard, le soi-disant métaverse se sent encore à des années, s’il se manifeste jamais du tout. Et l’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook reste une entreprise de médias sociaux – une entreprise qui fait face à plus de pression financière que lorsqu’elle a annoncé le changement.

Le casque de réalité virtuelle grand public Quest 2 de Meta, sorti il ​​y a deux ans, est populaire dans sa catégorie mais reste globalement un produit de niche. Son tout dernier casque, le Quest Pro de 1 500 $, beaucoup plus cher, est destiné aux entreprises clientes et ne fera probablement pas bouger les choses avec les consommateurs de tous les jours. Et l’application VR sociale phare de Meta, Horizon Worlds, peut ressembler à une ville fantôme (bien qu’une ville fantôme avec une étiquette laser).

Alors que certaines marques ont depuis fait des paris mesurés sur le métaverse, y compris en embauchant des “chefs de file du métaverse”, il n’est pas clair si les consommateurs veulent réellement y travailler ou y jouer, ou même savoir ce que signifie le terme difficile à définir. Le métaverse fait généralement référence à une sorte de monde virtuel dans lequel les gens peuvent se promener, ainsi qu’à l’idée de rendre Internet plus omniprésent et interconnecté.

Pendant ce temps, l’activité principale de Meta se contracte alors qu’elle est confrontée à la concurrence croissante de TikTok et à une industrie de la publicité en retrait au milieu des craintes de récession imminente. La société a annoncé cette semaine sa deuxième baisse trimestrielle de ses revenus et a vu ses bénéfices réduits de moitié par rapport à l’année précédente. Il vend plus de publicités mais gagne moins d’argent, et la croissance des utilisateurs sur ses plateformes de médias sociaux ralentit. Après avoir atteint une capitalisation boursière de 1 billion de dollars pour la première fois l’été dernier, il en vaut maintenant environ le quart, soit moins que Home Depot.

“L’entreprise ne se développe pas en 2022”, a déclaré Gil Luria, stratège technologique chez DA Davidson. “On s’attend à ce qu’il se développe à l’avenir, mais cette attente peut s’avérer optimiste.”

Un pari qui semblait audacieux il y a un an semble maintenant à la limite de la folie. Meta a perdu 9,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022 sur ses efforts de métaverse et s’attend à ce que les pertes de l’unité « augmentent de manière significative d’une année sur l’autre » en 2023. Cela a même incité certains des partisans de Meta à l’exhorter à repenser son changement de stratégie. , et peut-être le ralentir. (Cela a également incité un Jim Cramer en larmes, animateur de “Mad Money”, à s’excuser auprès des téléspectateurs pour avoir fait confiance à l’équipe de direction de Meta et recommandé aux investisseurs d’acheter l’action.)

“Les gens sont confus par ce que signifie même le métaverse. Si l’entreprise investissait 1 à 2 milliards de dollars par an dans ce projet, cette confusion ne serait peut-être même pas un problème. Vous feriez simplement de la R&D tranquillement et les investisseurs se concentreraient sur le cœur de métier », a écrit Brad Gerstner, PDG d’Altimeter Capital, actionnaire de Meta, dans une lettre ouverte à Zuckerberg cette semaine. Il a exhorté Meta à “plafonner ses investissements dans le métaverse à pas plus de 5 milliards de dollars par an avec des objectifs et des mesures de réussite plus discrets”.

Le rythme actuel des dépenses, a-t-il ajouté, “est surdimensionné et terrifiant, même selon les normes de la Silicon Valley”.

Meta n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire.

Bien que le changement de nom n’ait été annoncé qu’il y a un an, le passage de Facebook à Meta a pris des années. Zuckerberg a déclaré dans le passé qu’il s’agissait d’un pari à long terme pour l’entreprise, et non d’une transformation du jour au lendemain. Tout a commencé avec l’achat d’Oculus VR par Facebook en 2014, et dans les années qui ont suivi, la société a déployé une série de casques de plus en plus performants, abordables et portables.

Le dernier casque de Meta, le Quest Pro, est son premier effort pour combiner l’immersion de la réalité virtuelle avec le monde réel. Il peut afficher du texte et des détails fins en VR, suivre vos yeux et les traits de votre visage pour vous donner un sentiment de connexion avec d’autres personnes dans des espaces virtuels, et vous montrer une vue du monde qui vous entoure en couleur tout en vous permettant d’interagir avec des objets numériques — tous les hochements de tête vers l’objectif de Meta d’attirer plus d’utilisateurs professionnels.

C’est loin du casque Oculus Rift disponible en 2016 : cela coûtait 599 $, mais les utilisateurs devaient également le connecter à un PC puissant et l’utiliser avec une caméra à capteur sur un support qui suivait le casque. Au début, ce casque n’était même pas livré avec des contrôleurs manuels suivis ; il a d’abord été livré aux clients avec un contrôleur Xbox et une petite télécommande portable.

Bien que les casques se soient considérablement améliorés, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont encore des technologies naissantes à la recherche d’un objectif et d’une popularité. Le marché des casques VR est encore minuscule par rapport, par exemple, à un marché de gadgets établi comme les jeux vidéo sur console. ABI Research s’attend à ce que 11,1 millions de casques VR soient expédiés cette année, dont environ 70% seront des casques Quest 2. C’est une baisse par rapport à son estimation de 14,5 millions de casques en 2021, dont les casques Quest 2 représentaient 85% du total.

Selon certains experts en technologie, ces produits ont un potentiel, y compris sur le lieu de travail, mais à court terme, leur adoption par les utilisateurs quotidiens reste au mieux incertaine.

“Je ne suis pas sûr que cela se traduira bientôt pour les utilisateurs finaux”, a déclaré David Lindlbauer, professeur adjoint à l’Université Carnegie Mellon qui dirige le laboratoire de perception augmentée de l’école. (Meta parraine les recherches de Lindlbauer sur le développement d’interfaces utilisateur avancées pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle.)

Pour Zuckerberg et Meta, cela crée un défi unique.

Zuckerberg a réussi à faire pivoter les opérations de Facebook une fois auparavant du bureau aux appareils mobiles peu de temps après avoir rendu l’entreprise publique, une décision qui a contribué à dynamiser son activité publicitaire et à assurer sa domination pendant une grande partie de la prochaine décennie. Mais les smartphones étaient déjà omniprésents à cette époque ; si quelque chose Facebook était un peu en retard.

Maintenant, l’entreprise essaie de lancer une nouvelle technologie et espère que les consommateurs suivront son exemple.

Meta a positionné le changement comme une sorte d’impératif existentiel pour l’entreprise. Après que les changements de suivi des applications d’Apple aient nui à la capacité de Meta à cibler les publicités sur ses utilisateurs, l’entreprise ne veut pas s’appuyer sur un matériel extérieur ou un magasin d’applications à l’avenir.

Mais il y a une grande différence entre regarder l’écran d’un ordinateur ou d’un smartphone et porter un casque. Alors que Lindlbauer peut imaginer utiliser un casque peut-être une heure par jour, alternant entre des vues immersives en réalité virtuelle et des images numériques qui se mêlent au monde physique, « je pense que nous n’avons pas encore atteint le point idéal de quelque chose que je veux porter toute la journée. ,” il a dit.

Meta est également confronté à un énorme défi lorsqu’il s’agit de montrer du contenu VR dont les utilisateurs aiment l’apparence et qu’ils souhaitent utiliser à plusieurs reprises. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, des documents internes montrent qu’Horizon Worlds compte moins de 200 000 utilisateurs mensuels actifs, une erreur d’arrondi pour une entreprise comptant 3,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels sur ses différents services. (Un porte-parole de Meta a déclaré au Journal qu’il est “facile d’être cynique à propos du métaverse” mais Meta pense que c’est “l’avenir de l’informatique”.)

“Ils commencent avec cette idée qu’ils veulent construire un grand espace comme Horizon Worlds dans lequel tout le monde va juste se présenter et commencer à construire des trucs”, a déclaré Avi Bar-Zeev, fondateur du cabinet de conseil AR et VR RealityPrime et ancien employé. chez Apple, Amazon et Microsoft, où il a travaillé sur le casque HoloLens VR. “Aucun monde virtuel n’a jamais réussi à créer une toile que les gens venaient simplement et commençaient à peindre.”

Zuckerberg a personnellement reçu d’intenses critiques pour la façon dont Meta envisage les interactions de travail et de jeu dans les espaces virtuels après avoir publié sur Facebook une image de son avatar ressemblant à un dessin animé dans Horizon Worlds – une image qu’il a admis plus tard être “assez basique”.

“En ce qui concerne le public à contraction rapide, donnez-moi plus, les progrès observés jusqu’à présent sont décevants”, a déclaré Janna Anderson, directrice du centre Imagining the Internet de l’université Elon. “Meta souffre d’un énorme ridicule dans les médias sociaux et dans l’esprit du public en général.”

Les capacités de suivi du visage de Quest Pro peuvent aider à rendre les expressions faciales des avatars plus réalistes : Initialement, les utilisateurs peuvent accéder à ce suivi dans Horizon Worlds et Horizon Workrooms, a déclaré Meta, ainsi que dans plusieurs applications de développeurs telles que Painting VR et DJ app. Tribu XR.

Mais même avec le suivi du visage, ce que les utilisateurs voient lorsqu’ils entrent dans Horizon Worlds – des avatars en blocs de type humain qui n’existent que du torse vers le haut, flottant autour d’une place virtuelle – continueront pour l’instant de contraster fortement avec l’image que Zuckerberg a dépeinte pendant Événement Meta’s Connect le 11 octobre de son propre avatar complet.

En attendant, les investisseurs semblent en avoir assez des investissements dans le métaverse à un moment où l’avenir de son cœur de métier est également profondément incertain.

“Je pense que pour résumer ce que les investisseurs ressentent en ce moment, c’est qu’il y a tout simplement trop de paris expérimentaux par rapport aux paris éprouvés sur le noyau”, a déclaré l’analyste de Jeffries Brent Thill lors de l’appel aux résultats de Meta cette semaine.

Zuckerberg, pour sa part, défend le changement de stratégie. “Je dirais qu’il y a une différence entre quelque chose qui est expérimental et ne pas savoir à quel point ça va finir par être bon”, a-t-il répondu. Séparément, il a ajouté: “Je pense que les gens vont regarder en arrière dans des décennies et parler de l’importance du travail qui a été fait ici.”