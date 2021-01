Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Rapprochez-vous un peu plus de votre écran. C’est ça. Je veux vous dire un secret: Facebook est la meilleure machine à sous sur Internet, et ce n’est pas un appel serré. * Facebook peut être une entreprise indéfendable qui normalise le suivi invasif des personnes pour de l’argent. C’est un endroit où les extrémistes ont ricoché la haine dans le monde entier. Cela fait peut-être fondre nos cerveaux. Et il est poursuivi ou poussé par tant de gouvernements que j’ai perdu le compte. Vous pourriez le détester. Je pourrais détester ça? Mais je n’arrive presque pas à croire à quel point nous sommes nombreux à compter sur Facebook et à quel point c’est stupidement réussi. La société a déclaré mercredi que ses ventes – qui proviennent presque toutes des publicités qu’elle vend sur Facebook, Instagram et ses autres applications – ont atteint près de 86 milliards de dollars en 2020 et augmentent rapidement, comme mon collègue Mike Isaac l’a détaillé ici. Chaque jour, 2,6 milliards de personnes utilisent au moins une des applications de Facebook, et le nombre d’utilisateurs continue d’augmenter. C’est une entreprise qui est impliquée dans un scandale différent chaque semaine et que les gens disent ne pas aimer, mais ses produits sont utilisés par des milliards de personnes et les entreprises ont dépensé comme des fous en publicités pendant une pandémie pour les atteindre.

Et ce qui est vraiment fou, c’est que les produits de Facebook ne coûtent presque rien à l’entreprise. Le selfie Instagram de votre vaccination, la publication de maman sur une collecte de fonds et votre groupe parental Facebook – ce sont les produits de l’entreprise, et la plupart d’entre nous les fabriquent gratuitement. Cela signifie que Facebook est très rentable. J’écris sur les finances des entreprises depuis longtemps. Je ne pense pas avoir jamais vu cette combinaison de popularité, de ventes en croissance rapide, de gros profits – et de répulsion totale. «L’écart entre la réputation publique de Facebook et son succès financier n’a jamais été aussi grand», Kurt Wagner de Bloomberg a écrit cette semaine.

Historiens, dites-moi s’il existe une entreprise comparable qui a été si vilipendée et pourtant si largement utilisée et réussie. (Si vous dites que les fiducies de l’âge d’or comme Standard Oil, je dirais qu’elles font valoir le point pour les critiques de Facebook qui veulent que la société se sépare comme les fiducies d’il y a un siècle.) Vers le début de l’épidémie de coronavirus, mes collègues ont écrit que des entreprises fortes comme les superpuissances technologiques américaines deviendraient probablement encore plus fortes dans cette crise. Mais au fur et à mesure que les rendements financiers des entreprises en 2020 arrivent, il est clair que nous avons sous-estimé à quel point les riches s’enrichiraient. Apple, Netflix, Microsoft et d’autres puissances technologiques fabriquent des produits sur lesquels les gens et les entreprises comptent pour traverser une pandémie. Et ils ramassent de l’argent en main levée.

Être informé (-ish) ne suffit pas Jeudi est la journée de la protection des données. (Cue les ballons!) Ces fausses vacances sont devenues une opportunité pour Facebook pour rappeler aux gens de revoir leurs paramètres de confidentialité. C'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que c'est une mascarade. Ces coups de coude de Facebook, ainsi que les étiquettes de confidentialité des données Apple dont mon collègue Brian X. Chen a écrit cette semaine et une loi californienne sur la confidentialité que j'ai récemment écrite à propos de tous révèlent une faille fondamentale dans la façon dont nos données sont traitées aux États-Unis. La mission est de nous informer des données que les entreprises collectent sur nous et de nous donner (une) mesure de choix. Mais je ne veux pas être informé comme objectif final.