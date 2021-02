Facebook a l’habitude de percer dans les nouvelles technologies et de rechercher différents supports qui ont attiré les utilisateurs, surtout si ces publics sont jeunes. M. Zuckerberg a acheté le site de partage de photos Instagram , l’application de messagerie WhatsApp et la société de réalité virtuelle Oculus lorsque toutes étaient de petites start-ups.

Clubhouse, une application de réseautage social, a fait le buzz pour permettre aux gens de se rassembler dans des salons de discussion audio pour discuter de divers sujets. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, s’est intéressé aux formes de communication audio, ont déclaré des personnes connaissant le sujet, et il est apparu dimanche dans l’application Clubhouse pour discuter de la réalité augmentée et virtuelle.

Le clubhouse a prospéré pendant la pandémie, car les gens ont cherché des moyens de se connecter tout en restant isolés les uns des autres. L’application se trouve au sommet du classement Apple App Store dans des pays comme l’Allemagne, l’Italie, le Japon et la Turquie. Lors d’une récente réunion interne, M. Davison et M. Seth ont déclaré que Clubhouse comptait 2 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

Après s’être inscrit au Clubhouse, les utilisateurs peuvent créer des salles dédiées à différents sujets. Au lieu de communiquer par vidéo ou texte, le support préféré de Clubhouse est le chat vocal. La taille des chambres varie de l’intime à des milliers de personnes qui écoutent ou participent. Parfois, cela fonctionne comme un hybride d’une radio CB et d’une ligne de fête des années 1980.

Clubhouse, qui a été fondé l’année dernière par les entrepreneurs Paul Davison et Rohan Seth, a gagné du terrain parmi l’élite de la Silicon Valley en tant qu’application iPhone privée sur invitation uniquement. L’application est en version «bêta», ce qui signifie qu’elle est encore en phase de test avant une large diffusion.

Facebook s’est lancé dans le développement d’applications expérimentales grâce à son équipe d’expérimentation de nouveaux produits. L’équipe a travaillé sur des applications de podcast, des applications de voyage et des applications de musique, entre autres.

Facebook est également connu dans la Silicon Valley pour sa volonté de cloner ses concurrents. En 2016, Instagram a copié l’une des fonctionnalités phares de Snapchat, «Stories», qui permet aux utilisateurs de partager des vidéos et des photos éphémères. L’année dernière, Instagram a lancé «Reels», un produit vidéo de type TikTok. Lorsque le service de téléconférence Zoom est devenu populaire l’année dernière, Facebook a rapidement créé Rooms, un service de chat vidéo de groupe. Et cette année, Facebook a travaillé sur un produit concurrent de Substack, le service de newsletter populaire.

Des dizaines de célébrités – de Drake et Tiffany Haddish à Jared Leto et un co-fondateur d’Instagram – sont apparues sur l’application, rejoignant différentes discussions et utilisant le service pour promouvoir leurs projets.

Les investisseurs l’ont remarqué. Clubhouse a levé 100 millions de dollars en janvier pour une valorisation de 1 milliard de dollars, selon PitchBook. Il était évalué l’an dernier à 100 millions de dollars. Ses investisseurs comprennent la société de capital-risque Andreessen Horowitz et plus de 180 autres, la l’entreprise a dit.

L’intérêt international pour Clubhouse a proliféré. Lundi, l’application a été bloquée en Chine après que des gens se sont joints à ceux de Taiwan, de Hong Kong et d’ailleurs pour partager leurs réflexions sur des sujets allant du politique au banal.

Des titans de la technologie ont commencé à apparaître occasionnellement sur Clubhouse. Le mois dernier, Elon Musk, la personne la plus riche du monde, est d’accord d’être interviewé sur Clubhouse par deux utilisateurs qui organisent un talk-show en soirée sur l’application intitulée «Good Time». Cela a suscité un regain d’intérêt et Clubhouse a eu du mal à maintenir son service à flot.

Dimanche, les animateurs de «Good Time» a interviewé un cadre de Facebook lorsqu’un invité surprise s’est présenté: M. Zuckerberg. Il a évoqué brièvement l’avenir de la réalité augmentée et virtuelle et les projets de Facebook, avant de partir pour retourner dans sa famille.