Facebook essaie de ressembler davantage à TikTok. Un dénonciateur dit que c’est une “mauvaise idée”

La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen n’est pas fan des efforts du géant des médias sociaux pour ressembler davantage à l’application vidéo abrégée TikTok.

“Le monde vers lequel ils choisissent d’aller est celui où vous devez faire de la censure pour être en sécurité et je pense que c’est une mauvaise idée”, a déclaré Haugen lors de la conférence Code de Vox Media mardi.

En juillet, Facebook a remanié son flux d’accueil pour inclure un nouvel onglet alimenté par l’intelligence artificielle qui recommande de courtes vidéos appelées Reels et des photos et vidéos qui disparaissent en 24 heures à ses utilisateurs. Le changement fait ressembler la plate-forme de médias sociaux à TikTok, une application populaire chez les adolescents.

Instagram, propriété de la société mère de Facebook, Meta, a également doublé ses vidéos, suscitant les critiques d’utilisateurs de premier plan comme les sœurs célèbres Kylie Jenner et Kim Kardashian qui disent qu’elles veulent juste voir plus de photos de leur famille et de leurs amis.

TikTok est connu pour recommander des vidéos qui, selon lui, intéresseront les utilisateurs sur la page “Pour vous” de l’application. Mais l’algorithme de TikTok a également suscité des inquiétudes selon lesquelles l’application envoie les utilisateurs dans un trou de lapin de contenus potentiellement dangereux tels que des vidéos sur les troubles de l’alimentation.

Haugen a été interrogé sur les plans de Facebook pour concurrencer TikTok lors de la conférence Code. Elle a souligné que TikTok avait admis il y a des années qu’il messages restreints par des utilisateurs identifiés comme LGBTQ, handicapés ou gros dans le cadre d’un effort temporaire pour lutter contre l’intimidation sur l’application.

Elle a également ajouté que des études internes ont montré que si Facebook montrait plus de contenu de la famille et des amis, des pages qu’ils suivaient et des groupes qu’ils rejoignaient, ils verraient moins de violence et de discours de haine sur leur flux.

Haugen a collecté une mine de documents internes et de recherches sur Facebook en 2021 avant de quitter son emploi sur le réseau social. Elle a déposé plusieurs plaintes de lanceur d’alerte alléguant que Facebook a donné la priorité au gain d’argent plutôt qu’à la sécurité des utilisateurs, incitant les législateurs américains à examiner plus en profondeur des questions telles que l’impact des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents et des enfants. Le Wall Street Journal et plusieurs médias, dont CNET, ont accédé aux documents internes.

Meta a répondu à certaines des critiques qu’il a reçues à propos d’essayer de ressembler trop à TikTok. En juillet, Instagram a déclaré qu’il cesserait de tester un flux plein écran et diminuerait temporairement le nombre de recommandations que les utilisateurs voient dans leur flux.