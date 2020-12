Pendant des années, des signes de discorde se sont formés entre Facebook et Apple. Leurs directeurs généraux, Tim Cook d’Apple et Mark Zuckerberg de Facebook, se sont périodiquement pris des photos à peine voilées. « S’ils gagnent de l’argent principalement en collectant des quantités de données personnelles, je pense que vous avez le droit de vous inquiéter », M. Cook a dit d’entreprises comme Facebook en 2014. À son tour, M. Zuckerberg a rétorqué: «Vous pensez, parce que vous payez Apple, que vous êtes en quelque sorte aligné avec eux? Si vous étiez en accord avec eux, ils rendraient leurs produits beaucoup moins chers. » Mais maintenant, Apple apporte des changements qui menacent l’activité de Facebook – et la lutte s’est intensifiée. Au début de l’année prochaine, Apple prévoit de commencer à exiger des propriétaires d’iPhone qu’ils choisissent explicitement d’autoriser ou non les entreprises à les suivre dans différentes applications, une pratique sur laquelle Facebook s’appuie pour cibler les publicités et facturer davantage les annonceurs. Mercredi, Facebook est passé à l’offensive pour prévenir les changements d’Apple. Le réseau social créé un site Web qui a critiqué les mesures d’Apple comme potentiellement nuisibles aux petites entreprises. (Il n’a pas mentionné que les changements pourraient se blesser.) Pour renforcer son mécontentement, le réseau social a également sorti des publicités d’une page entière dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Financial Times pour déclarer qu’il «se tenait debout à Apple. »

Et puis, pour souligner doublement son point, Facebook a déclaré qu’il fournirait des informations pour une action antitrust contre Apple déposée par Epic Games, le fabricant de Fortnite, afin que le tribunal comprenne «les politiques injustes qu’Apple impose». Image Facebook a sorti des publicités d’une page entière dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Financial Times pour déclarer qu’il «tenait tête à Apple». Dans un article de blog, Dan Levy, vice-président de la publicité chez Facebook, a déclaré que la société prenait les mesures maintenant parce que «beaucoup d’entre vous, les petites entreprises en particulier, nous ont dit que vous vous inquiétiez de l’impact des changements d’Apple. votre capacité à atteindre efficacement les clients et à vous développer, sans parler de survivre en cas de pandémie. » Il a ajouté: «Nous parlons donc pour les petites entreprises.» Les dirigeants d’Apple s’attendaient aux protestations de Facebook et, ces dernières semaines, ont promis d’aller de l’avant avec les changements prévus. « Il est déjà clair que certaines entreprises vont faire tout ce qu’elles peuvent pour arrêter la fonction de transparence du suivi des applications », a déclaré Craig Federighi, chef des logiciels d’Apple, dans un discours la semaine dernière. «Nous avons besoin que le monde voit ces arguments pour ce qu’ils sont: une tentative effrontée de maintenir le statu quo qui porte atteinte à la vie privée.» L’escalade des tensions fait partie d’une bataille inhabituelle et aux enjeux élevés entre deux des entreprises les plus précieuses au monde, qui s’appuient l’une sur l’autre et exercent une influence considérable sur le comportement numérique.

Au cœur du combat se trouve la façon dont Facebook et Apple sont diamétralement opposés sur la façon dont ils gagnent de l’argent – et quelle entreprise l’emporte est susceptible d’aider à façonner Internet pour les années à venir. Apple préfère que les consommateurs paient pour leur expérience Internet, ce qui réduit le besoin des annonceurs, tandis que Facebook préfère rendre Internet gratuit pour le public, la facture étant payée par les entreprises qui paient pour diffuser des publicités. Le fracas rappelle également le pouvoir des deux entreprises sur Internet, ainsi que leur influence l’une sur l’autre. Facebook a besoin que ses applications fonctionnent sur les appareils d’Apple pour atteindre des centaines de millions de personnes. Et Apple a besoin des applications de Facebook – Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger – pour que ses appareils valent leur prix élevé. Cette relation précaire a étayé leur combat plus large, les deux faisant attention à ne rien faire pour le faire exploser. «Tout cela est long à venir», a déclaré Ben Bajarin, analyste principal chez Creative Strategies, une société de recherche technologique de la Silicon Valley. «Une grande partie des mesures prises par Apple en matière de confidentialité au cours des dernières années, en permettant aux gens de comprendre ce qui leur arrive en arrière-plan, est en grande partie liée à Facebook.» M. Cook et M. Zuckerberg ont depuis longtemps exprimé clairement leur dégoût pour les philosophies de l’autre en matière de publicité, de ciblage et de confidentialité. Affaires et économie Mis à jour 16 décembre 2020 à 14 h 57 HE Le Nouveau-Mexique envoie des paiements de 1 200 $ à environ 130 000 résidents sans emploi.

En 2018, le scandale a englouti Facebook en apprenant que la société de profilage des électeurs Cambridge Analytica avait collecté les données Facebook de plus de 50 millions de personnes. Lorsqu'on a demandé à la télévision nationale à M. Cook ce qu'il ferait s'il était M. Zuckerberg, il a répondu, « Qu'est ce que je ferais? Je ne serais pas dans cette situation. Il a ajouté que Facebook était réglementé au-delà du temps. «Nous pourrions gagner une tonne d'argent si nous monétisions notre client – si notre client était notre produit», a déclaré M. Cook, faisant référence au modèle commercial de Facebook. «Nous avons choisi de ne pas faire cela.» M. Zuckerberg a répondu par appel Les commentaires de M. Cook sont «extrêmement désinvoltes». Il a déclaré: «Il est important que nous ne soyons pas tous atteints du syndrome de Stockholm et que les entreprises qui travaillent dur pour vous facturer davantage vous convaincre qu'elles se soucient davantage de vous.»

Puis le combat est allé au-delà des mots. L’année dernière, Apple s’est énervé lorsque Facebook a contourné le processus de l’App Store de l’iPhone pour distribuer une application qui payait 20 $ aux utilisateurs s’ils permettaient à l’application d’espionner leur activité en ligne. En réponse, Apple a temporairement bloqué certaines applications iPhone que les employés de Facebook utilisaient pour s’envoyer des messages, prendre des navettes autour du campus de Facebook et consulter le menu de la cafétéria. Ce pouvoir qu’Apple exerce sur les applications qui apparaissent sur les iPhones et leur fonctionnement est désormais au centre des enquêtes antitrust contre l’entreprise. Et Facebook a de nouveau été la cible de ce poids cette année lorsque Apple a bloqué sa nouvelle application Facebook Gaming de la distribution dans son App Store. Apple a rejeté au moins cinq versions de Facebook Gaming, citant ses règles interdisant les applications dont le «but principal» était de distribuer des jeux occasionnels. À l’époque, des personnes proches de Facebook ont ​​déclaré que les mouvements d’Apple avaient peut-être été influencés par la façon dont Facebook Gaming semblait concurrencer les propres ventes de jeux d’Apple. Puis en août, Epic a poursuivi Apple, accusant l’entreprise de violer les lois antitrust en forçant les développeurs à utiliser ses systèmes de paiement. Mercredi, Facebook a signalé qu’il était du côté d’Epic, affirmant qu’il était « déterminé à fournir des informations pertinentes dans le litige d’Epic Games concernant l’impact négatif des politiques d’Apple sur Facebook et les personnes et entreprises qui utilisent nos services. » Pendant tout ce temps, les deux sociétés se sont disputées sur les données et la confidentialité. En juin, Apple a fait preuve de souplesse sur la question, cette fois avec un effet potentiel à long terme sur les activités de Facebook. C’est à ce moment qu’Apple a annoncé des modifications du logiciel iPhone qui réduiraient la capacité d’entreprises comme Facebook à collecter des données sur les utilisateurs d’iPhone. Les changements comprenaient la possibilité pour les gens de partager leur emplacement approximatif, au lieu d’un emplacement précis, et l’ajout de résumés faciles à lire à l’App Store sur les données collectées par chaque application. Le plus inquiétant pour Facebook, cependant, était un changement qui obligerait les propriétaires d’iPhone à accorder aux applications l’autorisation explicite de les suivre dans différentes applications. Selon cette politique, la plupart des gens empêcheraient probablement Facebook de collecter de telles informations. Facebook utilise ces données pour créer des profils robustes de ses utilisateurs qu’il commercialise ensuite auprès des annonceurs.