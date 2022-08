Facebook en panne ? Des utilisateurs signalent que des spams de célébrités inondent leurs flux

Le parent de Facebook, Meta, a confirmé mercredi un problème avec le flux de l’entreprise après que de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes de spam provenant de pages de célébrités.

“Nous sommes conscients que certaines personnes ont des problèmes avec leur flux Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient”, a déclaré un porte-parole de Meta à CNBC.

Downdetector, un service où les gens peuvent signaler des problèmes et des pannes avec des sites Web, a reçu des milliers de rapports de problèmes avec Facebook, avec 81 % des plaintes liées au flux.

Un certain nombre d’utilisateurs commentant Downdetector et Twitter ont signalé un problème où ils voyaient des commentaires publiés par des personnes au hasard sur des comptes de célébrités apparaissant sur leur propre flux. CNBC a également été témoin du problème lors de la vérification du flux plus tôt mercredi.

Le flux Facebook est le flux principal de publications des personnes que vous suivez. Il semble que le problème soit presque résolu.

Les propriétés de Meta ont connu pour la dernière fois des problèmes majeurs en octobre lorsque les utilisateurs n’ont pas pu accéder à Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger pendant plusieurs heures. Cela a été causé par des modifications du backend qui ont causé des “problèmes” qui ont interrompu le flux de trafic entre les routeurs dans les centres de données de Facebook à travers le monde, a déclaré Facebook.

Le géant des médias sociaux n’a pas précisé la raison du dernier problème.