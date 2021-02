Facebook empêche les Australiens de regarder les actualités sur la plateforme après la proposition de loi du pays obligeant les géants de la technologie à payer pour le contenu

FACEBOOK a décidé de bloquer le partage ou la visualisation de liens d’actualités sur sa plate-forme en Australie en réponse à une proposition de loi obligeant les géants de la technologie à payer pour le journalisme.

Les politiciens australiens envisagent de forcer les entreprises numériques à conclure des accords payants avec les entreprises de médias.

Le projet de loi à l’étude pourrait créer un soi-disant code de négociation des médias d’information.

Le code créerait un panel d’arbitrage pour fixer un prix contraignant pour les informations dans les situations où Google et Facebook ne concluent pas d’accord avec les entreprises de médias dont ils sont liés au journalisme d’origine.

William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a écrit mercredi sur le site Web de la société: « En réponse à la nouvelle loi australienne sur la négociation des médias, Facebook interdira aux éditeurs et aux personnes en Australie de partager ou de visionner le contenu des actualités australiennes et internationales.

« Le projet de loi comprend fondamentalement mal la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité », a-t-il déclaré.

«Cela nous a laissé face à un choix difficile: tenter de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser le contenu d’actualité sur nos services en Australie.

«Le cœur lourd, nous choisissons ce dernier.»

Facebook a déclaré que les changements signifiaient également que les éditeurs «internationaux» pouvaient continuer à publier du contenu d’actualité sur Facebook, mais que les liens et les publications ne pouvaient pas être consultés ou partagés par le public australien.

Pendant ce temps, sa « communauté internationale » ne pourra ni voir ni partager les actualités australiennes.

Des accords avaient été conclus ailleurs pour permettre aux moteurs de recherche de payer les entreprises de médias pour les informations, alors que les politiciens australiens débattaient de la législation modifiée pour créer le code.

M. Easton a déclaré que Facebook et d’autres entreprises technologiques américaines comme Google ont « des relations fondamentalement différentes avec les nouvelles ».

Il a ajouté: « La recherche Google est inextricablement liée aux actualités et les éditeurs ne fournissent pas volontairement leur contenu.

« D’un autre côté, les éditeurs choisissent volontiers de publier des actualités sur Facebook, car cela leur permet de vendre plus d’abonnements, d’augmenter leur audience et d’augmenter leurs revenus publicitaires. »

L’année dernière, Facebook a généré environ 5,1 milliards de «références gratuites» à des éditeurs australiens, a déclaré M. Easton, d’une valeur estimée à 227 millions de livres sterling.

Il a déclaré que le géant des médias sociaux recevait un gain commercial « minime » grâce aux nouvelles, ce qui représente moins de 4% du contenu que les utilisateurs voient sur leur fil d’actualité.

«Le journalisme est important pour une société démocratique, c’est pourquoi nous construisons des outils dédiés et gratuits pour aider les agences de presse du monde entier à innover leur contenu pour un public en ligne», a-t-il déclaré.

M. Easton a affirmé que le projet de loi cherchait à « pénaliser » Facebook pour « le contenu qu’il n’a pas pris ou demandé ».

Il a déclaré que la société était prête à lancer Facebook News en Australie pour « augmenter considérablement nos investissements auprès des éditeurs locaux », mais qu’elle ne le ferait que « avec les bonnes règles en place ».