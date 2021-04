Facebook renouvelle ses appels au Congrès pour qu’il crée des lignes directrices sur la manière dont les services en ligne devraient rendre les données des utilisateurs disponibles pour les transférer vers d’autres plates-formes, alors qu’il étend sa propre fonctionnalité pour ce faire.

Facebook a annoncé lundi qu’il étendait un outil permettant aux utilisateurs de transférer leurs données vers d’autres services. Facebook permettra désormais aux utilisateurs de transférer une copie de leurs publications et notes vers Blogger, Google Docs et WordPress. L’entreprise a déjà un moyen pour les utilisateurs de transférer leurs photos et vidéos vers d’autres services.

Les législateurs ont plaidé pour les fonctions dites de portabilité des données comme un moyen d’égaliser les règles du jeu pour les nouveaux entrants dans l’industrie de la technologie. Facebook a fait l’objet d’un examen antitrust et est actuellement confronté à des contestations juridiques de la part de la Federal Trade Commission et d’une large coalition d’États pour avoir prétendument maintenu illégalement le pouvoir de monopole. Certains législateurs estiment que si les utilisateurs pouvaient plus facilement retirer leurs données des services de Facebook, cela pourrait les inciter à partir. Cela ouvrirait alors la voie à de nouveaux innovateurs pour se développer dans l’espace des médias sociaux.

Facebook lui-même a plaidé pour des lois sur la portabilité des données et utilise le lancement de lundi pour illustrer comment des directives plus strictes concernant le processus pourraient permettre un flux de données plus important et plus sécurisé entre les services.

Par exemple, lorsque les utilisateurs transfèrent leurs publications et notes via la nouvelle fonctionnalité, ces transferts n’incluront pas les commentaires d’amis Facebook ou les publications que des amis ont laissées sur la page d’un utilisateur. C’est à cause de l’ambiguïté juridique qui existe autour de qui possède ces données, en particulier en l’absence d’une loi fédérale sur la confidentialité numérique. Facebook a déjà eu des ennuis pour la façon dont il a accordé à un développeur tiers l’accès aux données utilisateur de ses amis sans leur autorisation explicite lors du scandale Cambridge Analytica.

Dans un papier blanc publié en 2019, Facebook a soulevé la question de savoir si le «graphe social» d’une plate-forme – ou son réseau d’amis qu’un utilisateur entretient sur la plate-forme – devrait être portable vers d’autres services. Alors que l’idée de portabilité vise à permettre aux utilisateurs de s’approprier leurs données et de permettre une plus grande concurrence, elle peut se heurter à des problèmes de confidentialité lorsqu’il n’est pas clair à qui appartient les données ou qui a opté pour le transfert.

Il y a aussi une incertitude autour de quels services devraient être responsables si les données sont compromises au milieu d’un transfert. Facebook pense que c’est un autre endroit où le Congrès pourrait dissiper la confusion.

Le Congrès pourrait également fixer des normes pour les types de données que les services devraient mettre à disposition pour le transfert. Ils pourraient également installer des garde-corps pour empêcher le transfert de certains types de données.

Certaines données collectées par Facebook sont effectuées de manière passive ou incluent des inférences que le service fait sur les utilisateurs, notamment pour protéger l’intégrité du service. Par exemple, Bijan Madhani, responsable des politiques publiques de Facebook, a déclaré que la société ferait des inférences en fonction de l’activité du compte pour déterminer si elles étaient gérées par des robots. Il a suggéré qu’il pourrait être avantageux pour les utilisateurs de garder ces données à l’écart des demandes de portabilité afin de maintenir l’intégrité de cette fonctionnalité.

Madhani a déclaré que Facebook prévoyait de continuer à travailler sur l’outil et d’ajouter des destinations pour que les utilisateurs puissent transférer leurs données. Il a déclaré que les consommateurs pourraient se tourner vers les types de données déjà disponibles pour le téléchargement pour avoir une idée de ce qui pourrait venir ensuite pour l’outil de transfert.

Bien que Facebook précédemment fait équipe avec d’autres acteurs de l’industrie Pour créer une plate-forme open source pouvant être utilisée pour transférer des données entre les services, Madhani a déclaré que c’était un domaine qui exigeait que le leadership du gouvernement soutienne les normes de l’industrie.

«L’absence de partenariat potentiel avec le gouvernement là-bas peut donner aux gens le sentiment: ‘Eh bien, d’accord, quoi que nous fassions ici, quand les choses se passent bien, peut ne pas avoir la force réelle de la loi lorsque de véritables litiges sont sur la table,’ » il a dit. « L’autorégulation est une bonne chose, mais l’autorégulation sans soutien réglementaire gouvernemental est moins agréable. »

