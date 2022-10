Le gouvernement hongrois a publié le message anti-sanctions après avoir interrogé les citoyens sur leurs opinions

La Hongrie a publié une condamnation des sanctions de l’UE contre la Russie, publiant une image sur la page Facebook officielle de son gouvernement comparant les mesures économiques à une bombe et avertissant que la guerre financière de Bruxelles contre Moscou “détruire« Budapest.

Le graphique, qui présente une ogive arborant le mot hongrois pour “les sanctions» et le message «Les sanctions de Bruxelles nous détruiront», a été ajouté samedi pour accompagner la dernière enquête de consultation nationale du gouvernement, qui demandait aux citoyens s’ils étaient d’accord avec l’opposition déclarée de Budapest aux sanctions de l’UE contre la Russie.

L’image a rapidement attiré un torrent de commentaires, pour la plupart hostiles. Beaucoup ont souligné que malgré les condamnations du Premier ministre Viktor Orban, son gouvernement avait en fait voté pour approuver les sanctions, comme l’avaient fait tous les membres de l’UE. D’autres ont simplement critiqué les images comme insipides, notant que les Ukrainiens d’un seul pays esquivaient de véritables bombes tandis qu’Orban se plaignait.

Orban a fait valoir que les sanctions contre la Russie avaient un effet plus dévastateur sur l’Europe en faisant grimper les prix de l’énergie et en déstabilisant le marché. Son gouvernement a vigoureusement fait pression pour des exceptions aux restrictions et a réussi à éviter le plafonnement des prix du dernier paquet de sanctions, imposé sur les approvisionnements énergétiques russes par voie maritime, car il reçoit du gaz par pipeline.

Une enquête a demandé aux répondants s’ils étaient d’accord avec les sanctions potentielles imposées par “Dirigeants bruxellois” qui serait “mettent en péril le chauffage des ménages et la capacité de fonctionnement de l’économie européenne.« Un autre a blâmé les sanctions pour la flambée des prix alimentaires et »augmenter le risque de famine dans les pays en développement,” lequel, à son tour “entraîne une augmentation de la pression migratoire» sur l’Europe.

Plus tôt ce mois-ci, le FM hongrois Peter Szijjarto a défendu le maintien des liens avec Moscou, soulignant que quelqu’un devait garder les Hongrois au chaud pendant l’hiver. La nation d’Europe centrale reçoit 80% de son gaz de la Russie, plus que la plupart des autres pays de l’UE, recevant son approvisionnement via le gazoduc TurkStream, qui dessert également la Serbie. Szijjarto a averti que la pénurie de gaz à laquelle l’Europe sera confrontée cet hiver se prolongera au-delà de 2024, l’appelant “la première crise énergétique mondiale de l’histoire.”