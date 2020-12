Facebook a annoncé jeudi qu’il supprimerait les publications contenant des allégations sur les vaccins Covid-19 qui ont été démystifiées par des experts de la santé publique, alors que le réseau social agit plus agressivement pour lutter contre la désinformation sur les coronavirus alors que les mensonges sont endémiques.

Cette décision va au-delà de la manière dont Facebook avait géré la désinformation sur d’autres types de vaccins. La société avait précédemment rendu plus difficile la recherche d’informations erronées sur les vaccins qui n’étaient pas liées au coronavirus en les «classant à la baisse», ce qui les rendait essentiellement moins visibles dans les fils de nouvelles des gens.

Mais Facebook a déclaré qu’il prévoyait de supprimer complètement les mensonges du vaccin Covid-19 si les allégations avaient été discréditées ou contredites par des groupes de santé tels que l’Organisation mondiale de la santé, la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention.

«C’est une autre façon dont nous appliquons notre politique pour éliminer les informations erronées sur le virus qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents», a déclaré la société dans un article de blog. «Cela pourrait inclure de fausses déclarations sur la sécurité, l’efficacité, les ingrédients ou les effets secondaires des vaccins.»