Facebook a déclaré lundi qu’il prévoyait de supprimer les publications contenant des allégations erronées sur les vaccins de toute sa plate-forme, y compris les affirmations selon lesquelles les vaccins causaient l’autisme ou qu’il était plus sûr pour les gens de contracter Covid-19 que de recevoir les vaccinations.

Le réseau social a de plus en plus changé ses politiques de contenu au cours de l’année écoulée à mesure que le coronavirus a augmenté. En octobre, le réseau social a interdit aux personnes et aux entreprises d’acheter des publicités contenant des informations fausses ou trompeuses sur les vaccins. En décembre, Facebook a annoncé qu’il supprimerait les publications contenant des allégations qui avaient été démystifiées par l’Organisation mondiale de la santé ou des agences gouvernementales.

La décision de lundi va plus loin en ciblant les publications non rémunérées sur le site et en particulier les pages et groupes Facebook. Au lieu de cibler uniquement la désinformation sur les vaccins Covid, la mise à jour comprend de fausses allégations concernant tous les vaccins. Facebook a déclaré avoir consulté l’Organisation mondiale de la santé et d’autres instituts de santé de premier plan pour déterminer une liste d’allégations fausses ou trompeuses autour de Covid et des vaccins en général.





Dans le passé, Facebook avait déclaré qu’il ne ferait que «downrank» ou pousser plus bas dans les fils d’actualité des gens, des déclarations trompeuses ou fausses sur les vaccins, ce qui rendrait plus difficile la recherche de tels groupes ou publications. Désormais, les publications, pages et groupes contenant de tels mensonges seront entièrement supprimés de la plate-forme.