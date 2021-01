Le PDG de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, a déclaré mercredi que la société ne recommanderait plus de groupes civiques et politiques aux utilisateurs de la plateforme.

La société de médias sociaux a déclaré en octobre qu’elle suspendait temporairement les recommandations des groupes politiques aux utilisateurs américains à l’approche de l’élection présidentielle. Mercredi, Facebook a déclaré qu’il rendrait cela permanent et étendrait la politique à l’échelle mondiale.

Mardi, le sénateur démocrate Ed Markey a écrit à Zuckerberg pour demander une explication des informations, y compris par le site d’information The Markup, selon lesquelles Facebook n’avait pas cessé de recommander des groupes politiques sur sa plateforme après cette décision.

Il a qualifié les groupes de Facebook de «groupes d’élevage pour la haine» et a noté qu’ils avaient été les lieux de planification de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique avec des analystes sur les bénéfices de Facebook, Zuckerberg a déclaré mercredi que la société «continuait à peaufiner son fonctionnement».

Les groupes Facebook sont des communautés qui se forment autour d’intérêts partagés. Les groupes publics peuvent être vus, recherchés et rejoints par n’importe qui sur Facebook.

Plusieurs groupes de surveillance et de défense des droits ont poussé Facebook à limiter les recommandations de groupes algorithmiques. Ils ont fait valoir que certains groupes Facebook ont ​​été utilisés comme espaces pour diffuser de la désinformation et organiser des activités extrémistes.

Zuckerberg a également déclaré que Facebook envisageait des mesures pour réduire la quantité de contenu politique dans les fils d’actualité des utilisateurs.