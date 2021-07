Facebook dit que Biden « cherche un bouc émissaire » pour l’objectif de vaccin manqué après que le président l’a accusé de « tuer des gens »

FACEBOOK a critiqué la Maison Blanche pour avoir utilisé sa plate-forme comme « bouc émissaire » après que le président Joe Biden est sorti vendredi attaquant les sociétés de médias sociaux pour avoir diffusé de la désinformation sur Covid-19 sur leurs sites.

Dans une déclaration directe, un porte-parole de Facebook a déclaré que le président et son administration ignoraient le nombre de personnes qui utilisaient l’outil de recherche de vaccins de Facebook et cherchaient simplement une excuse pour expliquer pourquoi ils avaient raté leurs objectifs du 4 juillet.

Biden a critiqué Facebook pour avoir diffusé des informations erronées qui ont fait que moins de personnes se fassent vacciner Crédit : Reuters

Un porte-parole a déclaré que la Maison Blanche cherchait un bouc émissaire à blâmer pour ne pas avoir atteint ses objectifs de vaccin Crédit : Twitter / @DylanByers

« Nous ne serons pas distraits par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits. Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur COVID-19 et les vaccins sur Facebook, qui est plus que tout autre endroit sur Internet, » a écrit le porte-parole de Facebook.

« Plus de 3,3 millions d’Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment obtenir un vaccin. Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies. Point final. »

Deux heures seulement après l’envoi de cette déclaration au journaliste de NBC News, Dylan Byers, un autre responsable de Facebook a écrit une réponse encore plus directe au président.

« Dans des échanges privés, le Surgeon General a félicité notre travail, y compris nos efforts pour informer les gens sur COVID-19. Ils savaient ce qu’ils faisaient. La Maison Blanche recherche des boucs émissaires pour avoir manqué leurs objectifs de vaccin », a écrit le responsable, que Byers dit montre à quel point la rhétorique de Biden a atteint le niveau de leadership.

Un autre porte-parole a déclaré que les commentaires de Biden avaient atteint le sommet de la direction de Facebook Crédit : AFP

La Maison Blanche signalait des publications inappropriées sur le géant des médias sociaux Crédit : Facebook

Plus tôt vendredi matin, Biden a blâmé les sociétés de médias sociaux comme Facebook pour avoir diffusé des informations erronées qui, selon lui, étaient la raison pour laquelle moins de personnes ont reçu le vaccin.

« Ils tuent des gens », a expliqué Biden lorsqu’on lui a demandé de réitérer ses commentaires.

« Je veux dire qu’ils vraiment, regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et c’est – ils tuent des gens », a-t-il déclaré en quittant la Maison Blanche.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait des commentaires similaires avant d’être interrogé à leur sujet.

« Nous traitons ici d’un problème de vie ou de mort et tout le monde a donc un rôle à jouer pour s’assurer qu’il y a des informations exactes », a déclaré Psaki. « C’est une entreprise du secteur privé. Ils vont prendre des décisions sur les mesures supplémentaires qu’ils peuvent prendre. Il est clair qu’il y en a d’autres qui peuvent être prises. »

Ses commentaires interviennent un jour après que la Maison Blanche ait signalé des publications inappropriées sur Facebook qui propageaient de la désinformation.

« Nous nous assurons régulièrement que les plateformes de médias sociaux sont au courant des derniers récits dangereux pour la santé publique que nous et de nombreux autres Américains voyons dans tous les médias sociaux et traditionnels », a-t-elle déclaré.

« Nous travaillons pour nous engager avec eux pour mieux comprendre l’application de la politique des plateformes de médias sociaux. »

Lorsqu’on lui a demandé de donner des exemples, Psaki a souligné « un récit troublant mais persistant » selon lequel les vaccins provoquent l’infertilité.

« Ce sont des informations inexactes et fausses. »