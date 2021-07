Facebook dit que 85% des utilisateurs américains sont pro-vaccin car il rejette la critique de Biden de « tuer des gens » avec la désinformation de Covid-19 – RT USA News

Facebook s’est félicité d’avoir encouragé l’acceptation des vaccins parmi ses utilisateurs américains, notant une augmentation de 10 à 15 % depuis janvier, tout en ripostant à l’affirmation du président Joe Biden selon laquelle il renverserait le déploiement.

« Les données montrent que 85% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis ont été ou veulent être vaccinés contre COVID-19 », Le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, a déclaré samedi dans un article de blog, rejetant l’accusation de Biden selon laquelle les médias sociaux étaient à blâmer pour le manque d’enthousiasme des Américains envers les coups de Covid-19.





Aussi sur rt.com

La désinformation des médias sociaux « tue des gens », dit Biden, alors que la Maison Blanche double la censure privée







Vendredi, Biden a déchiré les médias sociaux tels que Facebook, les accusant de « tuant des gens » en ne réprimant pas avec suffisamment de ferveur les opinions non conventionnelles sur la question de la vaccination.

« Ils tuent des gens. … Écoutez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés. Et ils tuent des gens », a déclaré le président américain.

Rejetant l’allégation, Rosen a accusé Biden d’avoir essentiellement fait de Facebook un bouc émissaire pour l’échec de son administration à atteindre l’objectif auto-imposé de faire vacciner 70% d’Américains d’ici le 4 juillet.

« L’objectif du président Biden était que 70% des Américains soient vaccinés d’ici le 4 juillet. Facebook n’est pas la raison pour laquelle cet objectif a été manqué », Rosen a déclaré, arguant que les chiffres « raconter une histoire très différente de celle promue par l’administration. »

Facebook, a affirmé Rosen, a connu une augmentation spectaculaire de la confiance dans les vaccins Covid-19 parmi ses utilisateurs américains au cours des six derniers mois. « Depuis janvier, l’acceptation des vaccins de la part des utilisateurs de Facebook aux États-Unis a augmenté de 10 à 15 points de pourcentage (70% → 80-85%), » Rosen a écrit, citant une enquête récente de l’Université Carnegie Mellon. Il a ajouté que la méfiance envers les coups parmi les minorités raciales et ethniques a « a considérablement diminué » ainsi que.

Lire la suite











Facebook a déployé « des ressources sans précédent » pour lutter contre la pandémie, comme « orienter les gens vers des informations fiables » et faciliter les rendez-vous pour les vaccins, a-t-il noté. En plus de persuader les gens de l’efficacité et de la sécurité des vaccins grâce à des étiquettes contextuelles sous des publications liées au coronavirus, Facebook a mené une guerre contre les informations qui ne correspondent pas à la position officielle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou gouvernements locaux.

Saluant son succès dans l’éradication du Covid-19 « désinformation », Facebook a dit qu’il avait interdit certains « 167 millions de contenus de Covid-19 » jugé faux par ses vérificateurs des faits, en plus d’effacer 18 millions « des cas de désinformation sur Covid-19 ».

Dans un coup à peine voilé à l’administration Biden, Rosen a souligné que le Canada et le Royaume-Uni, où Facebook a utilisé « des tactiques similaires », a déjà atteint le cap des 70% pour cent dans les vaccinations de 1ère dose. Quelque 68 pour cent des adultes américains ont reçu au moins une injection.

Vendredi, le Canada a également dépassé les États-Unis dans le nombre de personnes complètement vaccinées après que 48,45 % des Canadiens éligibles ont reçu leur deuxième dose, contre 48,05 % des Américains.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !