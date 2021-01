LONDRES: Facebook Inc a identifié et suspendu 17 réseaux de désinformation sur ses plateformes en décembre, ce qui représente son plus grand retrait mensuel, a annoncé mardi le géant américain de la technologie.

La société de médias sociaux a déclaré avoir suspendu un peu plus de 2 800 comptes et pages sur sa plate-forme principale et son site de partage de photos, Instagram, pour avoir utilisé de fausses identités et d’autres formes de «comportement coordonné inauthentique».

L’activité a couvert 11 pays, dont l’Argentine, le Brésil, le Maroc, l’Ukraine, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Dans la plupart de ces pays, les réseaux étaient axés sur les prochaines élections et dirigés par des groupes nationaux, a déclaré Facebook.

«Des campagnes trompeuses comme celles-ci soulèvent un défi complexe en brouillant la frontière entre un débat public sain et la manipulation», a déclaré la société dans un article de blog.

Trois des réseaux annoncés mardi ont été révélés pour la première fois le mois dernier et utilisés par des groupes français et russes rivaux pour diffuser des récits concurrents en République centrafricaine avant les élections législatives du pays.

La chef des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a déclaré lundi que la société n’avait pas l’intention de lever son blocage sur les comptes du président américain Donald Trump alors qu’elle réprimait une phrase trompeuse qui est devenue un cri de ralliement pour les partisans de Trump.