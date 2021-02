Facebook dit avoir réprimé les mensonges sur le changement climatique. Puis vint une fausse déclaration de panne de courant pendant la tempête hivernale du Texas

Selon un nouveau rapport partagé exclusivement avec USA TODAY, des affirmations trompeuses partagées par d’éminents conservateurs selon lesquelles les éoliennes ont provoqué des pannes d’électricité massives lors d’une tempête hivernale au Texas ont traversé Facebook sans étiquette de vérification des faits, accumulant des millions de vues.

Le groupe de défense des droits de l’homme Avaaz affirme que les 10 articles les plus performants sur les pannes d’éoliennes de personnalités publiques telles que les personnalités de Fox News Tucker Carlson et Sean Hannity et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee ont reçu plus de 15,8 millions de vues sur Facebook.

Mardi, aucun des articles n’avait d’étiquette de vérification des faits, y compris ceux examinés par les partenaires de vérification des faits de Facebook.

La vérification des faits de USA TODAY a révélé que l’affirmation selon laquelle les éoliennes gelées étaient responsables des pannes de courant au Texas manquait de contexte. Certaines éoliennes ont gelé parce qu’elles n’étaient pas construites pour résister aux températures inhabituellement froides, mais les pertes d’énergie les plus importantes provenaient des fermetures de centrales thermiques.

Selon l’Electric Reliability Council of Texas, qui exploite le réseau électrique de l’État, les centrales au gaz naturel, au charbon et à l’énergie nucléaire étaient responsables de près de deux fois plus de pannes de courant que les éoliennes et les panneaux solaires gelés.

« Lorsqu’une page, un groupe ou une publication enfreint nos politiques, nous la supprimons ou l’étiquetons en fonction de la violation et nous avons suivi la même approche avec les exemples identifiés dans le rapport Avaaz », a déclaré Facebook dans un communiqué. « Nous restons la seule entreprise à s’associer à plus de 80 organisations de vérification des faits et à utiliser l’IA pour faire évoluer ces vérifications de faits par rapport à des millions de publications en double sur notre plate-forme. Il n’existe pas de manuel pour un programme comme le nôtre et nous travaillons à l’améliorer en permanence. »

Les fausses allégations ont commencé avec l’image d’une éolienne de dégivrage d’hélicoptère qui a été présentée comme une photo de la tempête mortelle du Texas qui a laissé des millions de personnes sans nourriture, eau ou chaleur, mais qui a en fait été prise en Suède en 2014, selon à la recherche cette semaine du German Marshall Fund.

Prenant de l’ampleur, les revendications se sont rapidement répandues sur YouTube, où elles ont enregistré 1,8 million de vues et généré 1 million de likes, de commentaires et de partages sur Facebook, a constaté le groupe de réflexion. Sur Twitter, un tweet avec l’image intégrée a été retweeté 30 000 fois.

Le rapport Avaaz a révélé que Facebook dans la plupart des cas a giflé une étiquette de vérification des faits sur l’image de l’hélicoptère.

« Facebook a laissé des mythes irresponsables atteindre des millions de personnes sans intervention allant à l’encontre de ses propres politiques », a déclaré Fadi Quran, directeur de campagne chez Avaaz. «L’entreprise doit savoir maintenant que pendant toute crise, la désinformation se propage comme une traînée de poudre – et sa négligence et ses algorithmes en sont le carburant.»

Le flot de récits trompeurs sur les pannes de courant au Texas fait partie d’une tendance croissante de campagnes de désinformation lorsque des conditions météorologiques extrêmes balayent le pays.

Les entreprises de médias sociaux sont sous la pression croissante des groupes environnementaux et des législateurs démocrates pour arrêter la propagation des canulars sur le changement climatique et des théories du complot. Ils préviennent que les efforts de l’administration Biden pour augmenter les investissements dans les énergies renouvelables tout en réduisant les émissions de pétrole, de gaz et de charbon pourraient être sapés par des mensonges sur les réseaux sociaux.

«Le contenu de désinformation ciblant ces efforts ne devrait augmenter que dans les mois et les années à venir, en particulier étant donné un effort concerté pour déplacer l’opinion publique contre ces efforts», a déclaré le rapport Avaaz.

En septembre, Facebook a déclaré qu’il lutterait contre la désinformation sur le changement climatique avec un centre d’information sur la science du climat qui fournit aux utilisateurs des faits scientifiques.

«Nous supprimons de manière très agressive le contenu qui pourrait mettre les gens en danger, et nous proposons plus de contenu qui peut leur apporter l’aide et le soutien dont ils ont besoin», a déclaré Chris Cox, directeur de produit de Facebook, à USA TODAY à l’époque. «Lors de tout événement lié à la météo ou à une catastrophe, nos équipes sont beaucoup plus attentives à ce qui se passe dans ces zones pour comprendre ce qui se passe dans l’écosystème de l’information. Et ce n’est qu’une partie du travail que nous faisons pour nous assurer que la plate-forme fournit les bonnes informations en temps de crise. »

L’annonce de Facebook est intervenue quelques jours à peine après que les intervenants d’urgence du nord-ouest du Pacifique ont dû lutter contre la désinformation sur Facebook et les incendies de forêt catastrophiques.

Les climatologues ont déclaré que les «demi-mesures» ont fait trop peu pour contenir des informations fausses, trompeuses ou contestées telles que la théorie discréditée selon laquelle le gouvernement utilise des «chemtrails» pour manipuler le temps.

«Les conséquences sont que le public est beaucoup moins informé sur le changement climatique qu’il ne le devrait», a déclaré Michael E. Mann, directeur du Earth System Science Center de l’Université de Penn State, à l’époque à USA TODAY. «C’est très pratique pour les intérêts polluants qui ne veulent pas voir les politiques climatiques aller de l’avant.»

La semaine dernière, Facebook a annoncé avoir ajouté une nouvelle fonctionnalité à son centre d’information sur le changement climatique qui propose des faits qui démystifient les mythes climatiques courants.

Le rapport Avaaz dit que Facebook doit faire plus pour corriger le record.

«Lorsque des vérificateurs de faits indépendants déterminent qu’un élément de contenu est faux ou trompeur, Facebook devrait montrer une correction rétroactive à chaque utilisateur qui l’a consulté, interagi avec ou partagé. Cela peut réduire de près de moitié la croyance en des informations fausses et trompeuses », a déclaré le groupe.

Facebook devrait également réduire la portée des pages ou des groupes qui partagent à plusieurs reprises des informations erronées sur le changement climatique, a déclaré Avaaz.