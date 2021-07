D’autres responsables de la Maison Blanche se sont également exprimés de plus en plus sur la façon dont les médias sociaux ont amplifié les mensonges sur les vaccins.

« Écoutez », a-t-il ajouté, « la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et cela – et ils tuent des gens. »

Ces derniers mois, Facebook a pris des mesures contre les publicités anti-vaccination et les fausses déclarations sur les vaccins. En octobre, il a déclaré qu’il n’autoriserait plus les publicités anti-vaccination sur sa plateforme. En février, la société est allée plus loin et a déclaré qu’elle supprimerait les messages contenant des allégations erronées sur les vaccins, y compris des affirmations selon lesquelles les vaccins causent l’autisme ou qu’il est plus sûr pour les gens de contracter le coronavirus que de recevoir les vaccins.

Mais la désinformation en ligne sur les vaccins n’a pas été éradiquée. Des mensonges se sont répandus selon lesquels les vaccins peuvent altérer l’ADN ou que les vaccins ne fonctionnent pas.

Samedi, M. Rosen a déclaré dans un article de blog que parmi les utilisateurs américains de Facebook, l’hésitation à la vaccination avait diminué de 50 % depuis avril et l’acceptation des vaccins avait augmenté de 10 à 15 points de pourcentage, ou de 70 % à plus de 80 %.

« Bien que les médias sociaux jouent un rôle important dans la société, il est clair que nous avons besoin d’une approche globale de la société pour mettre fin à cette pandémie », a déclaré M. Rosen. « Et les faits – et non les allégations – devraient aider à éclairer cet effort. »

La frustration de la Maison Blanche à l’égard de Facebook s’est accrue au fil des mois, ont déclaré des personnes connaissant le sujet. Alors que l’administration Biden a demandé à Facebook de partager des informations sur la propagation de la désinformation sur le réseau social, la société a refusé de coopérer, ont déclaré les gens.

Vendredi, Robert Flaherty, le directeur numérique de la Maison Blanche, a déclaré dans un tweet : « Je suppose qu’il me reste une question simple : combien de personnes ont vu de la désinformation sur le vaccin Covid sur Facebook ?