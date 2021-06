Facebook dévoile « Bulletin », un outil de newsletter pour concurrencer Substack

Pour démarrer le service, appelé Bulletin , Facebook a passé des mois à recruter des dizaines d’écrivains dans différentes catégories – y compris les sports, le divertissement, la science et la santé – en les payant d’avance pour amener leurs lecteurs sur la plate-forme de Facebook. Les auteurs incluent l’écrivain new-yorkais Malcolm Gladwell, l’auteur Mitch Albom et le psychologue organisationnel Adam Grant. Facebook prévoit d’étendre le programme et de s’associer avec plus d’écrivains au fil du temps.

Facebook a lancé mardi un service d’abonnement à la newsletter, une tentative de courtiser des écrivains influents sur sa plate-forme alors que de plus en plus de créateurs se diversifient des publications traditionnelles et deviennent indépendants.

Le nouveau service fait partie d’un renouveau de la newsletter à travers l’industrie des médias. Bien que les newsletters ne soient pas nouvelles, la croissance récente de start-ups axées sur les newsletters comme Substack et Revue a renouvelé l’intérêt pour la forme. Des éditeurs grand public comme le Washington Post, le Wall Street Journal et le New York Times expérimentent également des produits de newsletter pour attirer et fidéliser les lecteurs.

M. Zuckerberg dit depuis longtemps que Facebook est pour « donner la parole à tout le monde » et il a suivi de près la montée en puissance de nouveaux arrivants comme Substack, qui donne aux individus les outils et l’infrastructure de paiement pour créer et développer leurs propres abonnés via des newsletters par e-mail.

Après avoir surveillé la croissance et les progrès de Substack, M. Zuckerberg a ordonné aux lieutenants d’envisager de créer un produit concurrent plus tôt cette année, a rapporté le New York Times. Twitter, aussi, voit une opportunité dans les newsletters et a acheté Revue en janvier.

Facebook courtise les écrivains en ne prenant aucune réduction des frais d’abonnement au lancement, a déclaré la société. Substack prend 10% et Revue 5%. Facebook n’a pas dit quand ni ce qu’il facturera aux créateurs à l’avenir.

Les articles du bulletin et les podcasts seront initialement disponibles sur les pages de publication des créateurs individuels, dans le fil d’actualités Facebook et dans la section de l’onglet Actualités de Facebook.