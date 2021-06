Facebook devient ennuyeux. Oui!

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. La technologie à elle seule, même si elle est cool et soutenue par des milliardaires comme Jeff Bezos et Elon Musk, n’est pas suffisante pour mettre en ligne les quelque 3,5 milliards de personnes dans le monde qui n’utilisent pas Internet. C’est pourquoi j’apprécie une approche holistique adoptée par Facebook qui considère intelligemment la complexité du défi. L’initiative de l’entreprise a commencé il y a quelques années avec la prémisse simple mais profonde que tout le monde – les gouvernements, les citoyens et les entreprises, y compris Facebook et les entreprises qui vendent des services et des équipements Internet – doit bénéficier d’Internet pour qu’il se propage partout. Cela nécessitait de trouver des moyens de réduire les coûts pour connecter le monde. Si cela semble un peu ho-hum ou difficile à saisir… oui. L’approche de Facebook est principalement ennuyeuse, ce que j’aime, et beaucoup moins visible que les satellites, les drones ou les ballons à hélium des milliardaires utilisés pour transmettre le service Internet à plus d’endroits. Au lieu de cela, Facebook fait des choses comme partager des lignes de fibre Internet pour déplacer des données et inventer un logiciel pour un équipement de téléphonie mobile moins cher. (Oui, Facebook fait quelque chose de vraiment utile !)

Il n’y a probablement pas de solution Big Bang pour mettre le reste du monde en ligne, mais il existe à la place une diversité d’approches qui impliquent des politiques gouvernementales efficaces, des sociétés intéressées comme Facebook, des financements caritatifs et des organisations communautaires locales adaptant les technologies et les politiques Internet à leurs Besoins. Connecter des milliards nécessite un million de tactiques différentes et des stratégies globales – et souvent ennuyeuses. Voici quelques exemples de ce que fait Facebook : En Caroline du Nord, Facebook partage des lignes Internet rapides qu’il a construites pour ses centres informatiques avec un fournisseur Internet à but non lucratif qui fournit des services aux écoles rurales et aux soins de santé établissements. Les connexions Internet rapides coûtent une fortune, et les partager allège le fardeau. Facebook aussi conçu une technologie – et a publié ses plans gratuitement – ​​que les entreprises utilisent pour fabriquer des équipements Internet relativement peu coûteux à fixer aux poteaux d’éclairage ou aux toits dans des endroits où il est peu pratique de creuser un tunnel souterrain pour poser des pipelines Internet conventionnels. Communications de l’Alaska mentionné récemment, il utilise des équipements basés sur les conceptions de Facebook pour des connexions Internet plus rapides à Fairbanks et à Anchorage. Et imaginez si Verizon, AT&T et T-Mobile possédaient ensemble un réseau mobile. C’est essentiellement ce que Facebook a fait avec ses partenaires au Perou collaborer sur un réseau Internet mobile dans une zone peu peuplée. Sinon, cela aurait peut-être coûté trop cher pour trop peu de revenus potentiels pour les entreprises de câbler ces zones. Facebook a déclaré que le projet avait couvert environ 1,5 million de Péruviens avec un service 4G depuis son lancement il y a deux ans.

Ce n’est pas seulement Facebook ; d’autres entreprises et organisations comme la Alliance pour un Internet abordable, ou A4AI, et le Réseau Omidyar adoptent également des approches holistiques pour étendre l’utilisation d’Internet. L’enchevêtrement de projets de connexion Internet de Facebook n’est peut-être pas tous efficace. L’entreprise n’est pas douée pour expliquer aux humains normaux ce qu’elle fait, comme vous le remarquerez dans cette information la société a publié lundi. Facebook, cependant, a peut-être tiré des leçons des reproches justifiés à propos de son des projets de plus grande envergure étendre l’accès à Internet de manière à lui-même largement profité. Ce qui est différent dans ces projets de connexion Internet, c’est que Facebook prend la plupart du temps une place arrière. Il essaie de multiples façons d’aider l’industrie artisanale qui existe déjà autour d’Internet, notamment les agences gouvernementales, les vendeurs d’équipement Internet et les fournisseurs de services de téléphonie mobile. Facebook se concentre également au laser sur les aspects pour la plupart invisibles de l’expansion de l’accès à Internet : creuser des tuyaux Internet dans un terrain rocheux ou sous l’eau, rendre les tours de téléphonie cellulaire un peu plus performantes et trouver des modèles de profit durables. L’intérêt personnel de Facebook est également au grand jour. L’entreprise reconnaît qu’il est avantageux que davantage de personnes se connectent à Internet. Mais il en va de même pour les pays et leurs citoyens et de nombreuses autres entreprises qui profitent de la vente de produits à des milliards de personnes et d’entreprises connectées à Internet. « Il n’y a pas de solution miracle pour connecter le monde », Dan Rabinovitsj, m’a dit un vice-président de Facebook qui dirige son projet de connectivité Internet. Lui et ses collègues ont beaucoup répété ce sentiment. C’est peut-être la déclaration la plus importante sur le défi d’améliorer Internet pour tout le monde. L’approche de Facebook n’est pas parfaite et il faudra plus de temps pour évaluer son bon fonctionnement. Mais en principe, c’est à cela que devrait ressembler une révolution Internet – méthodique, collaborative et largement axée sur les écrous et les boulons pour amener plus de personnes en ligne. Changer le monde est parfois très ennuyeux.

Ordinateurs portables qui coûtent moins de 500 $ et qui ne puent pas : Wirecutter, le site de recommandation de produits du New York Times, propose des suggestions sur les bons modèles à considérer et sur la façon de magasiner intelligemment. Bisous à ça « Arrête de courir, il y a un ours !!! » À Anchorage, un marathon a été arrêté lorsqu'un ours avec ses petits affalés au milieu du parcours. La course a été détournée, les coureurs ont continué et personne n'a été blessé. (C'est au moins le troisième conte dans On Tech d'animaux interrompant une course, après ce chien dans l'Utah et le canards.)