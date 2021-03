Facebook a développé un prototype de portable au poignet pour la réalité augmentée (RA) qui ne forcera pas les utilisateurs à choisir entre interagir avec les appareils et le monde qui les entoure. Le Facebook Reality Lab (FRL) développe des moyens naturels et intuitifs d’interagir avec des lunettes AR toujours disponibles, car il pense que cela transformera la façon dont nous nous connectons avec les gens proches et lointains. « Nous examinons de plus près une version qui pourrait être possible beaucoup plus tôt: une entrée au poignet combinée à une IA contextualisée utilisable mais limitée, qui s’adapte dynamiquement à vous et à votre environnement », a déclaré Facebook dans un communiqué jeudi soir.

La société a déclaré qu’elle entreprendrait des travaux révolutionnaires dans le domaine de la robotique douce pour construire des appareils portables confortables toute la journée et donnerait une mise à jour sur ses recherches sur les gants haptiques plus tard cette année. Un portable au poignet présente l’avantage supplémentaire de servir facilement de plate-forme pour le calcul, la batterie et les antennes tout en prenant en charge un large éventail de capteurs.

«La pièce manquante était de trouver un chemin clair vers une entrée riche, et une solution potentiellement idéale était l’EMG (électromyographie) qui utilise des capteurs pour traduire les signaux nerveux des moteurs électriques qui traversent le poignet jusqu’à la main en commandes numériques que vous pouvez utiliser pour contrôler le fonctions d’un appareil », a expliqué l’équipe FRL. Ces signaux vous permettent de communiquer des commandes précises à un bit à votre appareil, un degré de contrôle hautement personnalisable et adaptable à de nombreuses situations.

Les signaux à travers le poignet sont si clairs que l’EMG peut comprendre le mouvement du doigt d’un millimètre seulement. Cela signifie que l’entrée peut se faire sans effort. En fin de compte, il peut même être possible de ressentir uniquement l’intention de bouger un doigt.

«Ce que nous essayons de faire avec les interfaces neuronales, c’est de vous permettre de contrôler directement la machine, en utilisant la sortie du système nerveux périphérique – en particulier les nerfs à l’extérieur du cerveau qui animent les muscles de vos mains et de vos doigts», a déclaré Thomas Reardon, directeur du FRL des interfaces neuromotrices.

EMG finira par évoluer vers des contrôles plus riches. En RA, vous serez en mesure de toucher et de déplacer des interfaces utilisateur virtuelles (UI) et des objets, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo de démonstration.

«Vous pourrez également contrôler des objets virtuels à distance. C’est un peu comme avoir une superpuissance comme la Force », a déclaré la société.