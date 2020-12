L’équipe de recherche et développement de Facebook, l’expérimentation de nouveaux produits (NPE) a déployé sa plate-forme de vidéoclips courts inspirée de TikTik Collab aux utilisateurs aux États-Unis. Collab, comme son nom l’indique, permet aux créateurs de musique de collaborer avec d’autres artistes sur la plateforme pour créer un fichier musical dans un format vidéo court. Le développement de l’application a commencé en mai de cette année, et maintenant la société la déploie aux utilisateurs iOS dans le pays. Les détails de disponibilité de Collab pour les utilisateurs d’Android et les marchés mondiaux ne sont pas clairs pour le moment.

En annonçant son lancement public dans un article de blog, l’équipe NPE de Facebook affirme avoir ajouté plusieurs mises à jour à l’application pour faciliter «la création, le partage et la découverte de nouvelles collaborations». La société a également amélioré la technologie de synchronisation audio afin que les sons hors-tempo puissent s’aligner parfaitement sur le clip complet. «Après avoir testé avec des dizaines de casques et de configurations matérielles, nous avons optimisé l’expérience pour de nombreuses configurations. Vous pouvez même utiliser des interfaces audio externes pour intégrer la musique d’instruments électroniques tels que des claviers, des guitares et des kits de batterie dans vos enregistrements», lit-on dans l’article. .

En termes d’utilisation, Collab est similaire à TikTok, bien que les utilisateurs ici puissent synchroniser trois vidéos en mode paysage simultanément. Cependant, la vidéo finale serait disponible dans un format vertical pouvant être partagé sur l’application ou sur d’autres plateformes de médias sociaux. « Une fois que vous avez créé une collaboration, vous pouvez la publier pour que d’autres la regardent et la mixent davantage. Vous pouvez également partager vos créations ou celles d’autres personnes sur Instagram, Facebook Stories ou toute autre plate-forme, en quelques clics. » avait déclaré la société en mai.

Fait intéressant, Collab n’est pas la première prise de Facebook à rivaliser avec la popularité croissante de TikTok. En 2018, NPE avait lancé une application similaire appelée Lasso qui permettait aux utilisateurs de créer de courtes vidéos et de s’enregistrer tout en dansant et en synchronisant les lèvres avec de la musique, similaire à TikTok. L’application devait être lancée en Inde cette année.