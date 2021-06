Facebook déploie des Live Audio Rooms, des podcasts pour affronter Clubhouse

Facebook a officiellement sauté dans l’espace audio.

Le géant des médias sociaux a déployé lundi une suite de salles audio en direct et de podcasts, donnant à sa plate-forme une nouvelle place dans un espace qui a connu un regain d’intérêt suite à la montée fulgurante des applications sociales uniquement audio comme Clubhouse pendant la pandémie de coronavirus .

Clubhouse a attiré plus de 10 millions d’utilisateurs et a amassé une valorisation de plus de 1 milliard de dollars, rejoignant les rangs d’Uber et d’AirBnb en tant que startup de licorne. Cela a inspiré Facebook, Twitter, Spotify et d’autres à développer leurs propres concurrents Clubhouse.

« Le marché de l’audio est fondamentalement très fragmenté. Chaque plate-forme fait quelque chose de spécifique, que ce soit la composante audio en direct ou la composante podcast », a déclaré Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, à USA TODAY dans une interview exclusive. « Facebook, cependant, se rapproche de l’audio car tous les formats fonctionnent ensemble. »

En avril, Facebook a annoncé une série de nouveaux produits audio, y compris son rival Clubhouse, appelé « Live Audio Rooms », qui seront disponibles sur Facebook et Facebook Messenger.

À partir de lundi, les salles audio sont disponibles pour les personnalités publiques et certains groupes Facebook aux États-Unis, selon Simo. Facebook commence pour le moment avec des personnalités publiques, des créateurs et des groupes et le déploiera davantage dans les mois à venir. Il n’a pas encore publié de détails pour l’expansion aux personnes, aux organisations ou aux entreprises, mais c’est à l’horizon.

Certains podcasts seront disponibles pour les auditeurs aux États-Unis, et d’autres seront déployés au cours des semaines et des mois à venir. Facebook crée également de nouveaux outils audio permettant aux créateurs de développer et de lancer des « Soundbites », ou des clips audio abrégés qui seront lancés plus tard cette année.

Voici ce qu’il faut savoir sur le push audio uniquement de Facebook :

Qui peut utiliser les salles audio Facebook ?

Les personnalités publiques et certains groupes Facebook aux États-Unis peuvent créer des salles audio en direct sur iOS.

Dans les semaines à venir, Facebook étendra la possibilité à davantage de personnalités et de groupes publics d’héberger une salle audio.

Facebook s’est également associé à des personnalités publiques pour les salles audio. Ils incluent l’artiste de musique électronique nominée aux Grammy Awards TOKiMONSTA, qui discutera de l’excellence féminine et des obstacles à surmonter ; Le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, qui expliquera comment entraîner l’esprit de quelqu’un comme un athlète d’élite ; et la productrice et journaliste indépendante Rosa Clemente, qui animera une discussion sur l’affirmation de la noirceur dans la communauté Latinx.

Comment fonctionnent les salles audio en direct ?

Les utilisateurs peuvent écouter et participer à des conversations en direct avec des personnalités publiques, des experts et d’autres personnes sur des sujets qui les intéressent.

Les utilisateurs sur iOS et Android peuvent trouver des salles audio à rejoindre dans des endroits comme le fil d’actualités de Facebook et via les notifications. Les gens peuvent également s’inscrire pour recevoir un rappel lorsqu’une salle audio est mise en ligne. Lors de l’écoute d’une conversation, un utilisateur sera averti lorsque des amis ou des abonnés se joindront à vous.

Pour participer en temps réel, les utilisateurs peuvent activer les sous-titres en direct, demander à rejoindre la conversation et utiliser les réactions.

Qui peut être invité à parler ?

Les personnalités publiques peuvent inviter n’importe qui sur Facebook à prendre la parole, y compris des amis, des abonnés ou d’autres personnalités publiques avec un badge vérifié. Pendant la conversation, les hôtes peuvent inviter des orateurs à l’avance ou choisir des auditeurs pendant le flux à rejoindre en tant qu’orateur. Il peut y avoir jusqu’à 50 haut-parleurs et il n’y a pas de limite au nombre d’auditeurs.

Dans les groupes, les administrateurs peuvent contrôler si les modérateurs, les membres du groupe ou d’autres administrateurs peuvent créer une salle audio. Dans les groupes publics, les membres et les visiteurs peuvent écouter la salle audio, mais dans les groupes privés, seuls les membres peuvent écouter.

Les hôtes de la salle audio en direct peuvent également sélectionner une organisation à but non lucratif ou une collecte de fonds à soutenir pendant leur conversation, et les auditeurs et conférenciers peuvent directement faire un don.

Comment fonctionnent les podcasts ?

Plus de 170 millions de personnes suivent déjà les pages de podcast sur la plate-forme Facebook et plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de fans autour des podcasts, selon la société de médias sociaux.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient quitter l’application Facebook pour écouter les épisodes. Désormais, les utilisateurs pourront écouter des podcasts directement sur l’application Facebook, à la fois pendant l’utilisation de l’application ou lorsque l’application est en arrière-plan.

L’utilisateur peut écouter des podcasts tout en naviguant sur Facebook, via un mini-lecteur ou un lecteur plein écran avec des options de lecture, y compris avec l’écran de son téléphone éteint.

Les gens peuvent écouter certains créateurs de podcasts sur leurs pages Facebook et dans le fil d’actualité. Les utilisateurs auront accès à un catalogue de podcasts et pourront réagir, commenter, marquer et partager leurs podcasts préférés, leurs publications et épisodes.

Quels podcasts sont disponibles ?

Certains podcasts seront disponibles pour les auditeurs aux États-Unis

La liste initiale de podcasts comprendra Joe Budden de The Joe Budden Podcast; « Jess Hilarious » de Carefully Reckless de The Black Effect Podcast Network et iHeartRadio ; Keltie Knight, Becca Tobin et Jac Vanek du LadyGang ; et Nicaila Matthews Okome de Side Hustle Pro.

Facebook a déclaré qu’il continuerait d’ajouter plus de podcasts dans les semaines à venir.

Plus tard cet été, il prévoit d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires, telles que des légendes et la possibilité de créer et de partager de courts clips d’un podcast, ce qui a été une fonctionnalité très demandée, selon Simo.

« Nous en sommes encore aux premiers stades de ce produit », a ajouté Simo. « Il va y avoir beaucoup plus de travail que nous voulons faire pour créer une expérience encore meilleure pour la communauté des podcasts. »