Facebook souhaite réintroduire les utilisateurs dans ses algorithmes.

Mercredi, en l’espace de quelques heures, l’entreprise a pris plusieurs mesures pour inciter les utilisateurs à faire confiance à ses systèmes de classement et de recommandation. Dans un article de blog, Facebook a déclaré que cela permettrait aux utilisateurs de contrôler plus facilement ce qui se trouve dans leurs flux, en indiquant à la fois les outils nouveaux et existants. Dans une tentative apparente d’étayer cette annonce, le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a publié un article de 5000 mots sur Medium défendant les algorithmes de classement de l’entreprise et rejetant l’argument selon lequel ces algorithmes créent des chambres d’écho dangereuses. Clegg a également défendu les algorithmes de Facebook dans une vaste interview avec The Verge publiée le même jour.

Pris ensemble, ces mesures semblent être une campagne concertée de Facebook pour réparer la réputation négative de ses algorithmes, ce qui, selon beaucoup, encourage et incite activement la polarisation politique, la désinformation et le contenu extrême. Les efforts interviennent alors que la société fait face à de vives critiques de la part des législateurs pour la conception de sa plate-forme, et juste une semaine après que le PDG Mark Zuckerberg ait témoigné au Congrès lors d’une audition sur la désinformation.

Dans son dernier blitz de relations publiques, Facebook fait valoir qu’il n’est pas particulièrement responsable de la prolifération de la polarisation et du contenu extrême sur ses plates-formes et prend les mesures appropriées pour lutter contre les deux. Cela défie les critiques de longue date, qui ont déclaré que les algorithmes de Facebook sont conçus pour récompenser le contenu le plus odieux, un récit spécifique que Facebook et Clegg nient activement.

Il convient de noter que deux des outils publiés par Facebook mercredi existaient déjà (Recode a écrit sur les deux l’année dernière). « Favoris » permet aux utilisateurs de sélectionner jusqu’à 30 sources à prioriser dans leur flux, et « Pourquoi est-ce que je vois cela? » explique pourquoi un certain contenu est apparu dans leur flux. Dans son annonce de mercredi, Facebook a déclaré qu’il instituerait également un outil de «Filtre de flux», qui permettra aux utilisateurs de basculer entre un flux organisé par algorithme, un flux basé sur les pages qu’ils ont «favoris» et un flux chronologique inversé. Notamment, il y a pas moyen de changer à la version chronologique inversée en permanence. Facebook a également déclaré que cela permettrait aux utilisateurs de contrôler qui peut commenter les publications individuelles, en suivant les traces de Twitter.

Dans son article de Wednesday Medium, Clegg soutient que les fonctionnalités nouvellement annoncées du fil d’actualité offrent aux utilisateurs un choix algorithmique et une transparence, et que Facebook prend des mesures pour rétrograder le clickbait et le contenu faux ou nuisible. Il affirme qu’il n’est pas dans l’intérêt commercial de Facebook de promouvoir un contenu extrême, affirmant que les annonceurs – la clé du modèle commercial de Facebook – n’aiment pas ce contenu. Clegg a également déclaré au Verge que si Facebook veut garder ses utilisateurs à long terme, il n’y a aucune raison pour que l’entreprise «donne aux gens le genre de ruée vers le sucre de contenu artificiellement polarisant».

Mais les critiques de longue date de Facebook ne semblent pas acheter ces arguments.

«Le message Medium de Nick Clegg est un affichage cynique et époustouflant de l’éclairage au gaz à une échelle difficile à appréhender même pour Facebook», a déclaré à Recode un porte-parole du Real Facebook Oversight Board, un groupe d’universitaires et d’activistes critiquant Facebook. «Clegg demande:« Où est l’incitation de FB? Une meilleure question pourrait être: où se trouve l’incitation de Nick Clegg? La réponse à cela est claire. »

Au fil des ans, des journalistes et des chercheurs ont documenté des incidents répétés de désinformation, de contenu extrémiste et de discours haineux promus sur Facebook. Par exemple, cette année, un homme qui est devenu un informateur du FBI pour un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan aurait déclaré qu’il était tombé sur le groupe parce que cela avait été suggéré par Facebook. La liste des publications les plus engagées sur Facebook chaque jour est souvent complétée par des sources d’extrême droite, et des chercheurs de l’Université de New York ont ​​constaté que les comptes partageant de la désinformation ont tendance à susciter plus d’engagement que les autres sources. Pendant ce temps, un effort de recherche du bureau du représentant Tom Malinowski a révélé que les systèmes de Facebook recommandaient des groupes portant des noms tels que «George Soros le roi des cafards» et «J’aime être blanc».

Kelley Cotter, chercheuse postdoctorale à l’Arizona State University, a déclaré à Recode que le but du message de Clegg semblait être de «fabriquer le consentement» au capitalisme de surveillance », et elle a souligné que les algorithmes d’engagement sont, en fait, la clé du modèle commercial de Facebook. « [Facebook is], en fin de compte, une entreprise publique qui génère la grande majorité de ses revenus grâce à des algorithmes et à la collecte de données », a-t-elle déclaré dans un e-mail.



Bureau du représentant Tom Malinowski L’année dernière. Le bureau du représentant Tom Malinowski a mené sa propre expérience axée sur les systèmes de recommandation de Facebook et a constaté que Facebook recommande des groupes antisémites et racistes.

Les dernières actions de Facebook surviennent alors que l’enthousiasme pour une surveillance accrue des algorithmes de médias sociaux s’est développé. Au cours des dernières semaines, au moins un membre du conseil de surveillance de Facebook, un groupe d’experts et de journalistes que l’entreprise a nommés pour statuer sur des décisions difficiles de modération de contenu, a exprimé son intérêt à examiner les systèmes de classement et de recommandation de l’entreprise. La semaine dernière, les représentants Anna Eshoo et Tom Malinowski ont réintroduit la loi sur la protection des Américains contre les algorithmes dangereux, qui modifierait l’article 230 et supprimerait les protections de responsabilité des plates-formes dans certains cas impliquant des droits civils ou le terrorisme.

Pendant ce temps, Facebook semble s’inspirer de Jack Dorsey, qui a à plusieurs reprises évoqué l’idée du choix algorithmique comme une voie à suivre. La semaine dernière, le PDG de Twitter a déclaré que Bluesky, une initiative de recherche relativement nouvelle financée par Twitter, envisageait de créer des systèmes de recommandation «ouverts» qui donneraient aux utilisateurs des médias sociaux plus de contrôle (Twitter permet déjà aux utilisateurs de basculer entre la chronologie inverse et l’engagement à base d’aliments). Maintenant, Facebook va dans une direction similaire, Clegg disant à The Verge que donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs flux est «vraiment la direction dans laquelle nous allons».

Mais dans l’ensemble, certains disent que la campagne de relations publiques de Facebook de mercredi semble déconnectée des préoccupations croissantes concernant ses algorithmes et le type de contenu qu’ils amplifient et priorisent.

«Je pense que la principale chose que nous devons nous demander, c’est pourquoi Nick Clegg (Facebook, vraiment) s’est-il senti obligé d’écrire ce traité de 5 000 mots expliquant pourquoi les algorithmes ne sont pas un problème?» Cotter, de l’État de l’Arizona, a déclaré à Recode. «’La dame proteste trop, me semble-t-il.’ ‘

