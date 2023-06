Facebook de Meta sous la pression du gouvernement vietnamien pour censurer la dissidence

Commentez cette histoire Commentaire

HANOI — Lorsque Facebook a décollé au Vietnam il y a une dizaine d’années, c’était comme une « révolution », ont déclaré deux des premiers employés de l’entreprise en Asie. Pour la première fois, les gens à travers le pays pouvaient communiquer directement sur l’actualité. Les utilisateurs ont publié des articles sur les abus de la police et le gaspillage du gouvernement, faisant des trous dans la propagande du parti communiste au pouvoir. « C’était comme une libération », a déclaré l’un des employés de Facebook, « et nous en faisions partie ».

Mais alors que la popularité de Facebook explosait au Vietnam, faisant bientôt de ce pays le septième marché mondial de l’entreprise, le gouvernement exigeait de plus en plus de plus grandes restrictions.

Depuis lors, le géant des médias sociaux Meta, propriétaire de Facebook, a fait des concessions répétées au gouvernement autoritaire du Vietnam, censurant régulièrement la dissidence et permettant à ceux considérés comme des menaces par le gouvernement d’être expulsés de la plate-forme, selon quatre anciens employés de Meta, des humains des groupes de défense des droits, des observateurs de l’industrie et des lobbyistes.

Meta a adopté une liste interne de responsables du Parti communiste vietnamien qui ne devraient pas être critiqués sur Facebook, ont déclaré deux anciens employés en Asie, qui, comme les autres, se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat pour éviter les représailles. Cette liste, qui est gardée privée même au sein de l’entreprise et n’a pas été rendue publique auparavant, est incluse dans les directives utilisées pour contrôler le contenu en ligne et a été façonnée en grande partie par les autorités vietnamiennes, ont déclaré les anciens employés. Ils ont dit qu’une telle liste de noms est unique au Vietnam en Asie de l’Est.

Maintenant, le gouvernement fait pression pour des restrictions encore plus sévères. Meta se prépare à resserrer davantage les contrôles de contenu après avoir été informés ces derniers mois par des responsables qu’il devrait autrement stocker des données sur des serveurs à l’intérieur du Vietnam, ce qui alarme la confidentialité et la sécurité des informations, selon des personnes au courant des discussions internes de l’entreprise.

Les dirigeants de Meta n’ont pas répondu directement aux questions sur la censure, le silence des utilisateurs ou la liste des responsables du Parti communiste. Dans un communiqué, Rafael Frankel, directeur des politiques publiques de Meta en Asie du Sud-Est, a déclaré que la société était fière de ses investissements au Vietnam. « Notre objectif », a-t-il déclaré, « est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de Vietnamiens puissent utiliser notre plateforme pour créer une communauté et s’exprimer ».

L’entreprise n’est pas la seule à supprimer du contenu sensible au Vietnam. Depuis 2019, Google, propriétaire de YouTube, a reçu plus de 2 000 demandes gouvernementales de suppression de contenu au Vietnam et s’est conformé à la grande majorité d’entre elles, selon les données de l’entreprise. TikTok dit avoir supprimé ou restreint plus de 300 postes dans le pays l’année dernière pour avoir enfreint la loi locale. Les deux sociétés ont déclaré qu’elles attachaient de l’importance à la liberté d’expression.

Mais, pour beaucoup au Vietnam, Facebook est synonyme d’Internet. Plus de 70% des 97 millions d’habitants du Vietnam utilisent Facebook pour partager du contenu, gérer des entreprises et envoyer des messages, selon les données du gouvernement. La plate-forme compte plus d’utilisateurs que toute autre application de réseau social et domine les dépenses publicitaires numériques, selon la Vietnam E-Commerce Association.

Et bien que les gouvernements du monde entier puissent demander à Facebook de supprimer du contenu, les concessions que Meta a faites pour préserver son accès au Vietnam – le 15e pays le plus peuplé du monde – vont bien au-delà de celles qu’elle a faites partout ailleurs en Asie de l’Est, selon aux consultants et aux anciens employés. (Facebook ne fonctionne pas en Chine.)

Tran Duy Dong, vice-ministre vietnamien de la planification et de l’investissement, a déclaré dans une interview qu’il y avait eu une « bonne coopération » avec Meta sur la suppression des contenus « inappropriés ». « Jour après jour, ils comprennent mieux les exigences de la loi vietnamienne », a-t-il ajouté.

« Ces entreprises vont plier »

Jusqu’à il y a quelques années, les responsables vietnamiens craignaient que les entreprises de la Silicon Valley adoptent une ligne dure sur la liberté d’expression, rechignant aux demandes du gouvernement de contrôler le contenu, selon cinq consultants étrangers et locaux qui sont en contact régulier avec les dirigeants du gouvernement vietnamien. Ce n’est plus un problème, ont déclaré les consultants.

« Le sentiment actuel parmi les Vietnamiens est qu’ils ont testé les limites et qu’ils ont gagné », a déclaré un consultant qui a travaillé avec des entreprises technologiques en Asie et a parlé sous couvert d’anonymat pour protéger les intérêts commerciaux. « Il est entendu que ces entreprises vont plier. »

Meta va commencer de nouveaux licenciements, réduisant considérablement le personnel des entreprises

Meta suit les demandes de censure du gouvernement au Vietnam depuis 2017, selon ses rapports de transparence. En juin 2022, il avait bloqué plus de 8 000 messages dans le pays, la plupart pour avoir prétendument contenu « du contenu opposé au Parti communiste et au gouvernement du Vietnam » ou des informations qui « déforment, calomnient ou insultent » des organisations ou des individus, selon les rapports. .

Les restrictions ont culminé en 2020 avec 3 044 suppressions avant le congrès du Parti communiste vietnamien en 2021, puis ont chuté en 2021. Les données n’ont pas été publiées au cours des 11 derniers mois, mais le ministère vietnamien de l’Information a déclaré qu’entre le 15 avril et le 15 mai de cette année, le gouvernement a jugé plus de 400 publications sur Facebook frauduleuses ou « anti-étatiques ». Meta a supprimé 91% d’entre eux, a indiqué le ministère.

Meta a déclaré en 2021 qu’il censurait le contenu au Vietnam pour éviter d’être entièrement bloqué dans le pays. Frankel, le directeur des politiques publiques, a déclaré que l’entreprise était « fière que notre plateforme ait aidé des dizaines de milliers de petites entreprises vietnamiennes à se développer et à prospérer ».

Avant qu’il ne devienne fortement censuré au Vietnam, Facebook était l’un des seuls espaces de libre expression, a rappelé Tran Phuong Thao, l’épouse de Dang Dinh Bach, un avocat écologiste vietnamien purgeant une peine de cinq ans de prison pour évasion fiscale. Alors que la plate-forme devient plus restrictive, a déclaré Thao, 29 ans, « personne ne peut élever la voix pour Bach ».

« Je suis seule », a-t-elle ajouté.

Treize militants vietnamiens ont déclaré de manière indépendante lors d’entretiens avec le Washington Post que Meta avait intensifié la censure depuis 2017. Ils ont raconté des histoires similaires d’avoir été injustement accusés d’avoir violé les normes communautaires de Facebook et de voir leurs messages supprimés ou leurs comptes gelés avec peu d’explications.

L’affaire contre Mark Zuckerberg : les initiés disent que le PDG de Facebook a choisi la croissance plutôt que la sécurité

De 2018 à 2021, ont déclaré des militants, certains employés des divisions des droits de l’homme et des politiques publiques de Facebook répondraient aux appels à l’aide des utilisateurs au Vietnam. Beaucoup de ces lignes sont maintenant mortes, ont déclaré des militants.

« Facebook et notre gouvernement ont fait une poignée de main », a déclaré Dan, 34 ans, un militant qui a commencé à utiliser Facebook dans la vingtaine. Parmi ses pairs, dont beaucoup sont maintenant derrière les barreaux ou cachés, les 10 années allant de 2008 à 2018 ont été connues comme la décennie de la prise de parole, a-t-il déclaré.

Les années qui ont suivi portent un autre nom : la décennie du silence.

Face à un régime plus affirmé

Partout dans le monde, les gouvernements peuvent déposer des demandes de retrait auprès de Meta pour des contenus qu’ils jugent illégaux. Chaque demande est évaluée à l’aide de directives spécifiques à chaque pays, et au Vietnam, celles-ci incluent la liste des hauts responsables du parti, ont déclaré d’anciens employés de l’entreprise. Ces personnes, qui ont quitté l’entreprise entre 2018 et 2023, ont déclaré avoir partagé des détails sur les opérations internes de Meta parce qu’elles étaient préoccupées par les concessions de l’entreprise aux autorités vietnamiennes et par sa capacité à résister aux pressions supplémentaires du gouvernement après les récents licenciements.

Les messages qui critiquent quiconque sur cette liste sont généralement supprimés, ont déclaré les anciens employés, bien que certains cas soient renvoyés aux équipes juridiques et des droits de l’homme pour évaluation. Ceux qui prennent des décisions reconnaissent les coûts de la liberté d’expression, a déclaré un ancien employé, ajoutant : « Personne ne prend cela à la légère ».

Les militants ont confirmé qu’ils avaient constamment vu des messages critiquant de hauts responsables supprimés.

En 2020, les dirigeants de Meta ont déclaré au Los Angeles Times qu’ils repoussent les demandes de retrait lorsque les autorités vont trop loin. Mais au cours des trois dernières années, selon les critiques, la résistance de l’entreprise s’est affaiblie à mesure que le gouvernement est devenu plus répressif.

Enhardi par une faction conservatrice du parti qui a devancé les réformistes, l’appareil de sécurité du Vietnam exerce désormais plus de pouvoir qu’il n’en a eu en une décennie, selon des universitaires. Initialement pris au dépourvu par la croissance explosive d’Internet, le régime a affirmé son contrôle sur la sphère numérique, promulguant une série de lois pour contrôler le contenu sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Des chercheurs en désinformation de l’Université d’Oxford et d’ailleurs ont trouvé des preuves au Vietnam d’une cyber-unité militaire de 10 000 hommes chargée de freiner les critiques en ligne.

En septembre dernier, les autorités ont adopté une loi rédigée par le ministère de la Sécurité publique énonçant des exigences, notamment que les entreprises technologiques créent des entités locales et stockent les données sur des serveurs locaux.

Un audit externe indique que Facebook a restreint les publications palestiniennes pendant la guerre de Gaza

La menace de la localisation a semé la panique chez Meta au sujet de la confidentialité et de la sécurité des données, selon d’anciens employés. Mais Vu Tu Thanh, le représentant national du Vietnam pour le Conseil commercial US-ASEAN, a déclaré que l’intention de la loi était beaucoup plus simple : faire pression sur les entreprises pour qu’elles renforcent la censure.

Lors de réunions privées, le gouvernement a déclaré à Meta qu’il ne serait obligé de localiser les données que s’il enfreignait les lois sur le contenu, ont déclaré d’anciens employés et consultants en technologie. En réponse, Meta a renouvelé ses efforts pour renforcer les contrôles de contenu.

Meta a déclaré qu’il ne stockait pas de données au Vietnam, mais a refusé de dire s’il prévoyait de le faire à l’avenir.

Malgré les appels des groupes de défense des droits, la réponse de l’administration Biden à la répression vietnamienne de la liberté d’expression a été modérée, a déclaré Nguyen Khac Giang, chercheur spécialisé sur le Vietnam à l’Institut ISEAS Yusof-Ishak basé à Singapour. Washington a publié des déclarations occasionnelles mais n’a appliqué aucune pression diplomatique ou financière évidente, a déclaré Giang, accordant plutôt une priorité plus élevée à l’amélioration des relations avec le Vietnam dans le cadre de la confrontation avec la Chine.

Cameron Thomas-Shah, porte-parole de l’ambassade des États-Unis au Vietnam, a déclaré que les responsables américains avaient « directement, ouvertement et franchement » exprimé leurs préoccupations concernant les droits de l’homme.

L’ambassadeur de l’Union européenne, Giorgio Alberti, a reconnu dans une interview que le gouvernement vietnamien n’avait pas entièrement respecté ses promesses à l’UE d’améliorer les droits de l’homme. Mais ce serait «myope», a-t-il ajouté, de se focaliser là-dessus, étant donné l’importance stratégique croissante du Vietnam.

En 2018, après avoir écrit un article d’opinion dans The Post sur le fait que Facebook était envahi par des « fermes de trolls et des brigades de la cyber-armée » au Vietnam, la militante des droits Mai Khoi, 39 ans, a été invitée à rencontrer des représentants de l’entreprise à Menlo Park, en Californie. a présenté des exemples de réseaux pro-gouvernementaux abusant de la plate-forme de Facebook pour cibler les dissidents et a exhorté l’entreprise à faire davantage pour protéger les utilisateurs, a-t-elle déclaré.

Après cette réunion, Mai Khoi est restée en contact avec la division des droits de l’homme de Meta, a-t-elle déclaré, l’alertant lorsque les comptes d’activistes qu’elle connaissait étaient gelés à tort. Mais les réponses de l’entreprise ont ralenti, puis se sont complètement arrêtées. Elle essaie rarement plus, dit-elle.

Meta n’a pas répondu aux demandes de renseignements sur Mai Khoi ou ses appels à l’entreprise.

Avec la baisse de ses revenus, Meta a licencié des dizaines de milliers de travailleurs dans le monde et a permis l’expiration d’initiatives, des actions qui, selon les experts, pourraient affecter sa capacité à faire face à des problèmes tels que la désinformation et les défis réglementaires.

En Asie, une équipe qui travaillait avec des groupes de la société civile pour sécuriser les élections a récemment été licenciée, ainsi qu’au moins une douzaine d’employés qui ont étudié les réglementations, façonné les politiques publiques et suivi les abus gouvernementaux des plates-formes de Meta à travers l’Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam, ont déclaré d’anciens employés. Plusieurs employés qui avaient aidé à répondre aux plaintes concernant la censure des utilisateurs et des organisations au Vietnam ont été licenciés.

La société a déclaré qu’elle avait encore des équipes travaillant sur ces questions en Asie. Mais au Vietnam, certains des premiers utilisateurs de la plateforme disent qu’elle s’est déjà trop éloignée.

Hoang Thi Minh Hong, 51 ans, s’appuyait sur Facebook pour organiser des événements et recruter des membres pour son organisation à but non lucratif Ho Chi Minh-Ville axée sur le changement climatique. Mais après que son groupe, CHANGE, ait été placé sur une liste noire du gouvernement, a déclaré Hong, sa portée sur Facebook est passée de milliers d’utilisateurs à une poignée, et il lui a été interdit d’acheter des publicités sur la plateforme pour promouvoir ses événements. L’année dernière, elle l’a fermé.

« C’était douloureux parce que nous construisions un mouvement », a déclaré Hong en avril, quelques semaines avant son arrestation pour évasion fiscale – les mêmes allégations qui avaient été portées contre Bach, l’avocat.

« J’aurais aimé pouvoir continuer », a déclaré Hong, « j’aurais aimé que Facebook nous aide à continuer. »