Facebook dans une autre erreur embarrassante en interdisant sa PROPRE PAGE des médias sociaux

Facebook a interdit sa propre page des médias sociaux pendant sa guerre contre les nouvelles australiennes.

Le géant de la technologie a annoncé jeudi qu’il interdirait aux 13 millions d’utilisateurs australiens mensuels du site de lire et de partager des informations locales et internationales sur sa plate-forme en réponse au projet de loi sur la négociation des médias.

La loi obligerait les entreprises de technologie comme Facebook et Google à négocier avec les fournisseurs de nouvelles pour présenter leur contenu, mais sa propre page de médias sociaux a été prise dans la ligne de mire.

Outre les pages sur la santé du gouvernement, les services de secours et les pages Facebook de tous les médias réputés, la page de médias sociaux de l’entreprise de plusieurs milliards de dollars était également vide de tout contenu jeudi matin.

Facebook a banni sa propre page des médias sociaux (photo) pendant sa guerre à l’actualité australienne

La page, qui regorgeait auparavant de contenu sur les dernières nouvelles et réalisations de Facebook, se lisait simplement: « Pas encore de messages ».

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Il est plus difficile de se plaindre, je suppose. »

«Que se passe-t-il lorsque vous déployez un filtre de contenu sans vraiment le tester», a écrit quelqu’un d’autre.

La page Facebook officielle des médias sociaux rejoint des milliers d’autres qui semblent également vierges pour les Australiens.

Les services d’urgence qui fournissent aux Australiens des informations sur Covid-19, les feux de brousse et où aller pour obtenir de l’aide en matière de violence domestique font partie des pages Facebook vitales qui ont été supprimées par le géant des médias sociaux à capitaux étrangers.

La page Facebook officielle, qui regorgeait auparavant de contenu sur les dernières nouvelles et réalisations du géant de la technologie, se lisait simplement: « Pas encore de messages » (photo du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg)

Même la page Facebook du Bureau of Meteorology a été retirée, ainsi que des pages d’informations cruciales sur la santé des gouvernements du Queensland, de l’Australie du Sud et de l’ACT ont été supprimées par la société étrangère Big Tech.

Les pages officielles des hélicoptères de sauvetage de Westpac et Careflight ont également été bloquées.

Le ministre australien de la Santé, Stephen Wade, a déclaré que la décision de Facebook de restreindre les informations vitales sur la santé publique pendant une pandémie mondiale « était absolument inacceptable ».

Le Conseil australien des syndicats – dont les membres représentent deux millions de travailleurs à travers le pays – n’est également plus accessible via Facebook.

Une capture d’écran montre une notification de Facebook expliquant qu’un article de presse ne peut pas être partagé

La secrétaire du Conseil australien des syndicats, Sally McManus, a critiqué Facebook sur Twitter après avoir découvert que la société Big Tech avait bloqué l’accès au contenu des syndicats australiens

Bizarrement, les publications de la page Facebook de l’AFL Women’s ont été supprimées, mais celles de la page des hommes ne sont pas affectées.

Même les pages des associations caritatives sur la violence domestique ont été bloquées du site.

Mais le géant de la technologie a également été critiqué pour avoir permis à des pages gérées par le régime communiste chinois de publier sans relâche, tout en empêchant des millions d’Australiens d’accéder à des informations fiables et informatives.

Par exemple, alors que les pages soutenant le régime iranien et la détention massive de manifestants au Myanmar peuvent publier de la propagande, les habitants de Down Under ne peuvent plus accéder aux informations vitales sur les feux de brousse et les alertes Covid.

Les partisans de la loi sur la négociation des médias disent que les règles sont nécessaires pour «protéger le journalisme d’intérêt public» en s’assurant que les médias sont payés pour le contenu que les utilisateurs des réseaux sociaux et des moteurs de recherche lisent et partagent.

Mais les géants de l’industrie Google et Facebook s’opposent fermement à la règle, arguant qu’elle ne comprend pas pleinement la relation entre les entreprises technologiques et les organes de presse.

1800Respect – la ligne d’assistance nationale sur la violence domestique et les agressions sexuelles – a également été interdite par Facebook

Cette décision signifie que les près de cinq millions d’abonnés de Daily Mail Australia ne peuvent plus accéder à notre contenu d’actualités sur Facebook

La loi « comprend fondamentalement mal » la relation entre les plateformes technologiques et les éditeurs, a déclaré Facebook, ajoutant qu’elle avait aidé les éditeurs australiens à gagner environ 407 millions de dollars l’année dernière grâce à des références.

Cette décision a déjà été qualifiée de «très préoccupante» par les journalistes et les experts des médias, qui craignent que le manque de nouvelles appropriées et vérifiées ne contribue à diffuser de fausses informations en ligne.

Le trésorier Josh Frydenberg semble avoir été aveuglé par la décision.

« Ce matin, j’ai eu une discussion constructive avec Mark Zuckerberg de Facebook », a-t-il tweeté jeudi matin à la suite de la nouvelle.

« Il a soulevé quelques questions restantes concernant le code de négociation des médias d’information du gouvernement et nous avons convenu de poursuivre notre conversation pour essayer de trouver une voie à suivre », a tweeté M. Frydenberg.