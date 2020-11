Facebook Cryptocurrency Libra sera lancé dès janvier mais réduit: FT

LONDRES: La crypto-monnaie Libra de Facebook s’apprête à être lancée dès janvier, a rapporté vendredi le Financial Times, citant trois personnes non identifiées impliquées dans le projet.

L’Association Libra, basée à Genève, qui émettra et gouvernera Libra prévoit de lancer une seule pièce numérique soutenue par le dollar, a déclaré le FT, citant l’une des personnes.

Cette décision représenterait une réduction encore plus grande des ambitions du projet que celle proposée en avril en réponse à une réaction réglementaire et politique contre le projet.

La Balance, dévoilée par Facebook Inc l’année dernière, a été relancée sous une forme allégée après que les régulateurs et les banques centrales du monde entier se sont inquiétés de la possibilité de perturber la stabilité financière et d’éroder le pouvoir dominant sur l’argent.

L’association Libra, dont Facebook est l’un des 27 membres, sollicite le feu vert du chien de garde des marchés suisses pour émettre une série de pièces stables soutenues par des devises traditionnelles individuelles, ainsi qu’un jeton basé sur les pièces stables indexées sur la devise.

Pourtant, dans le cadre du nouveau plan de l’organisme, d’autres pièces adossées à des devises traditionnelles, ainsi que le composite, seraient introduites à une date ultérieure, a déclaré le FT.

L’Association Libra n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La FINMA, le régulateur suisse, n’a pas élaboré au-delà d’une déclaration https://www.finma.ch/fr/news/2020/04/20200416-mm-libra en avril confirmant la réception de la demande de licence de paiement de Libra.

Les Stablecoins sont conçus pour éviter la volatilité typique des crypto-monnaies telles que le bitcoin, ce qui les rend en théorie plus adaptées aux paiements et aux transferts d’argent.