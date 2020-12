« Nous espérons que la DMA fixera également des limites pour Apple », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué partagé avec CNBC. « Apple contrôle tout un écosystème, de l’appareil à l’App Store et aux applications, et utilise ce pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu’aux grandes plates-formes comme Facebook. »

Les nouvelles lois annoncées mardi – connues sous le nom de Digital Markets Act (DMA) et de Digital Services Act (DSA) – sont conçues pour garder les géants de la technologie sous contrôle. Le DMA introduit des règles pour les plates-formes qui agissent comme des «gardiens» dans le secteur numérique, tandis que le DSA est conçu pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables en demandant aux plates-formes de les supprimer rapidement.

Facebook, qui possède également Instagram et WhatsApp, a du mal à garder les informations erronées, les discours de haine et les contenus extrémistes hors de ses plates-formes depuis des années. Cependant, il a déclaré qu’il se félicitait largement des « règles européennes harmonisées ».

Les lois proposées, qui doivent encore être approuvées par le Parlement européen avant d’être adoptées, ont été bien accueillies par d’autres entreprises de technologie comme Spotify, qui a déposé une plainte antitrust contre Apple en mars 2019, affirmant qu’Apple Music avait un « avantage injuste » sur ses rivaux. .

«Le DMA est une étape importante vers plus d’innovation et de concurrence à des conditions équitables sur le marché européen», a déclaré Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify. «Il existe maintenant un consensus mondial selon lequel les grandes plates-formes de contrôle exploitent leur pouvoir de manière à ralentir l’innovation et à nuire aux consommateurs, et qu’une réglementation est nécessaire pour éviter les dommages avant qu’ils ne deviennent irréparables.

TikTok, qui a également été critiqué pour l’hébergement de contenu douteux sur sa plateforme, a également salué les règles. Caroline Greer, directrice des relations gouvernementales et des politiques publiques de TikTok à Bruxelles, a déclaré: « Il est clair que les plates-formes jouent un rôle important dans la société, et il est juste qu’elles soient transparentes et tenues de rendre des comptes. »

Sinéad McSweeney, vice-présidente des politiques publiques pour Twitter EMEA, a déclaré que son entreprise se félicitait de la publication de ces actes, affirmant qu’ils arrivaient à un «tournant politique critique» en Europe et dans le monde.

Google, qui a été accusé d’avoir tenté d’écraser des entreprises d’autres secteurs et d’héberger du matériel douteux sur YouTube, était moins optimiste à propos de la nouvelle législation.

Karan Bhatia, vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, a déclaré: « Nous sommes préoccupés par le fait qu’ils semblent cibler spécifiquement une poignée d’entreprises et rendent plus difficile le développement de nouveaux produits pour soutenir les petites entreprises en Europe. »

Bhatia a ajouté: « Nous continuerons à plaider pour de nouvelles règles qui soutiennent l’innovation, augmentent la responsabilité et favorisent la reprise économique au profit des consommateurs et des entreprises européens. »

Amazon, qui a contribué à la disparition de certains magasins physiques, a refusé de commenter, pointant plutôt un article de blog de Xavier Garambois, vice-président d’Amazon pour la vente au détail dans l’UE, qui décrit la position globale de l’entreprise.

« Nous partageons l’ambition de la Commission européenne de supprimer les barrières afin que les consommateurs et les entreprises de toutes tailles puissent profiter pleinement du marché unique européen », lit-on dans le blog publié le 3 décembre.

« Il est dans l’intérêt des consommateurs européens que… la politique continue de favoriser la créativité, tout en garantissant que les mêmes règles s’appliquent à toutes les entreprises. »