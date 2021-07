Facebook crée une équipe de direction pour travailler sur le métaverse

Facebook créera une équipe produit pour travailler sur le « métaverse », un concept qui implique de créer des mondes numériques que plusieurs personnes peuvent habiter en même temps.

L’équipe du métaverse fera partie du groupe de réalité virtuelle de Facebook, Reality Labs, a déclaré lundi l’exécutif Andrew Bosworth dans un article sur Facebook.

« Aujourd’hui, Portal et Oculus peuvent vous téléporter dans une pièce avec une autre personne, quelle que soit la distance physique, ou vers de nouveaux mondes et expériences virtuels », Bosworth a écrit. « Mais pour réaliser notre vision complète du métavers, nous devons également construire le tissu conjonctif entre ces espaces – afin que vous puissiez supprimer les limites de la physique et vous déplacer entre eux avec la même facilité que de passer d’une pièce de votre maison à la Suivant. »

Vishal Shah, le responsable des produits chez Instagram, fait partie de ceux qui rejoignent le nouveau groupe métavers de Facebook.

Les entreprises technologiques et les dirigeants ont commencé à discuter de plus en plus de la construction d’un « métaverse » en tant que technologie remplaçant les smartphones et l’Internet mobile. Généralement, les technologues considèrent un métavers comme un monde virtuel où un grand nombre de personnes peuvent se réunir pour jouer, travailler et socialiser.

Le métaverse est étroitement lié aux technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée actuellement développées par Apple, Google, Amazon et Microsoft en plus de Facebook. Roblox, un jeu destiné aux enfants dont la société mère est évaluée à plus de 44 milliards de dollars, est souvent considéré comme un exemple de métavers.

Facebook investit massivement dans les technologies AR et VR car elles offrent à l’entreprise la possibilité de contrôler sa propre plate-forme matérielle si elles finissent par décoller, au lieu d’être contrôlées par des règles qu’Apple et Google placent sur leurs magasins d’applications.

Dans une interview avec The Verge publié plus tôt la semaine dernière, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que le propre métaverse de l’entreprise fonctionnerait sur les casques de réalité virtuelle, ainsi que sur les appareils mobiles et les consoles de jeux.

« Et mon espoir, si nous le faisons bien, je pense qu’au cours des cinq prochaines années environ, dans ce prochain chapitre de notre entreprise, je pense que nous passerons effectivement des gens qui nous voient principalement comme une entreprise de médias sociaux à un métaverse entreprise », a déclaré Zuckerberg dans l’interview.