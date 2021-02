Facebook COO Sheryl Sandberg Pens Note sincère pour fiancé

La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, a perdu son mari, Dave Goldberg, en 2015. À ce moment-là, son monde s’est effondré. Les assurances sont venues de ses amis et de sa famille qui ont essayé de la convaincre que l’amour retrouverait son chemin. Mais le chagrin était tout ce qu’elle pouvait ressentir. Sandberg a essayé de passer à autre chose, mais elle a estimé qu’elle était publiquement jugée pour cela.

«La mère de Dave m’a dit très tôt:« Tu vas te marier à nouveau et je vais danser à ton mariage »», se souvient Sheryl. Elle dit que c’était «un tel cadeau». «Je pense que vous avez besoin d’une autorisation. Quelqu’un doit dire: «Tout va bien; ce n’est pas de votre faute », dit-elle.

Il fallut un certain temps avant que Sheryl ne réalise enfin qu’il était en fait normal de passer à autre chose et que l’amour était à nouveau possible.

Et puis, elle a été présentée au PDG de Marketting Tom Bernthal par le frère de Dave, Rob Goldberg. Tom avait vécu un divorce qui l’avait affecté émotionnellement. L’un dans l’autre, Tom et Sheryl ont trouvé l’amour, la force et la motivation pour passer à autre chose.

Cela fait un an que les deux se sont fiancés et Sheryl, la première femme membre du conseil d’administration de Facebook, a écrit une lettre ouverte à son fiancé pour le remercier de lui avoir donné de l’espoir dans les moments où elle en avait le plus besoin.

«Un an s’est écoulé depuis que nous nous sommes fiancés – l’une des années les plus transformatrices et les plus rapides de ma vie. Je regarde où nous en sommes aujourd’hui et comment nous nous sommes réunis en famille pendant une période incroyablement difficile pour notre pays et notre monde, et je ne peux pas vraiment croire que nous l’avons fait », écrit-elle au début de sa lettre. .

Elle se souvient de leurs parcours respectifs dans la vie lorsqu’ils ont été poussés à des «points de rupture».

«Quand Dave est mort, je pouvais à peine imaginer sortir à nouveau, encore moins me marier», écrit-elle. «Je me souviens distinctement d’avoir mis les enfants au lit et assis tout seul à la table de la cuisine où Dave et moi avons joué ensemble à d’innombrables parties de Scrabble. Je m’imaginerais à cette table, seul, pour le reste de ma vie.

Elle écrit sur Rob et comment il l’a présenté à Sheryl. «Le frère de Dave, Rob, avait une idée différente pour moi. Il savait juste que je devais vous rencontrer, son «bon ami Tom». Quand je vous ai serré la main pour la première fois, je n’avais aucune idée que vous seriez celui qui changerait ma vie.

«Lors de notre premier vrai rendez-vous, nous avons fait une randonnée. Vous avez insisté pour tenir ma bouteille d’eau tout le temps. C’était une petite chose, mais cela m’a vraiment frappé », se souvient-elle.

«… Ensemble, nous avons trouvé une nouvelle voie à suivre, remplie de tant de gratitude et d’optimisme. Dans cet esprit, merci de m’aider à recentrer mon énergie sur ce qui est important et à apprécier plus pleinement tous les dons de la vie », écrit-elle.

«Lorsque vous avez divorcé et que j’ai perdu Dave, l’option A a été retirée de la table. Chaque fête des pères sera un peu douce-amère dans notre maison – mais maintenant, elle sera également remplie du bonheur que vous avez apporté à la vie de mes enfants », écrit-elle. Elle dit que les souvenirs de Dave seront toujours proches d’elle, mais le soutien de son Tom a été une motivation. «Grâce à vous, je suis venu découvrir que l’option B peut aussi être remplie d’un bonheur profond. Il y a tellement de joie à sortir de ce nouveau plan de match. Merci de m’avoir aidé à choisir de le voir », écrit-elle en conclusion de sa lettre.